Comune di Genova a Londra, all’ambasciata italiana serata nel nome di Paganini

Genova. Una serata tutta dedicata a Genova e alle sue eccellenze quella organizzata all’Ambasciata d’Italia a Londra. Ieri sera, l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito Inigo Lambertini ha ospitato un evento dedicato alla città di Genova, con la partecipazione del sindaco Marco Bucci, in occasione della sua visita nel Regno Unito, su invito del Lord Mayor Michael Mainelli.

In una conversazione con il pubblico moderata dalla giornalista del Sole 24 Ore Nicol Degli Innocenti, il sindaco ha presentato, a una platea selezionata di oltre 100 ospiti, alcuni dei progetti più importanti in corso di realizzazione, approfondendo temi centrali come l’Alta Velocità e i nuovi piani di sviluppo per la città attraverso il PNRR.

Nel corso dell’evento, è stato anche approfondito il ruolo dell’Università e del mondo della ricerca presentando il nuovo progetto site start up, in aggiunta al Great Campus Scientifico e Tecnologico di Erzelli, e la posa del cavo sottomarino per la trasmissione di big data, a breve operativo nel capoluogo ligure.

Momento clou della serata l’esibizione esclusiva della violinista olandese Hawijch Elders, quarta classificata alla 57° Edizione Premio Paganini, dopo l’introduzione della consigliera delegata per Premio Paganini e Relazioni Internazionali del Comune di Genova Barbara Grosso che ha introdotto il progetto che porterà il Premio a Londra nell’ottobre 2024.

«Portare il Premio Paganini a Londra è stata un’occasione straordinaria di promozione per un concorso di respiro internazionale, in previsione del prossimo anno» ha dichiarato la consigliera Grosso.

«È molto significativa questa presenza del Premio Paganini nelle occasioni istituzionali che promuovono Genova nel mondo – ha dichiarato Giovanni Panebianco, presidente del Premio Paganini – Siamo lieti e onorati di questa collaborazione e ringrazio l’Ambasciatore Lambertini per l’interesse e la sensibilità. D’altra parte, tra Paganini e Londra vi è uno storico legame che l’anno prossimo, come da intese tra Michael Mainelli e Marco Bucci, intendiamo valorizzare al massimo livello. Stiamo lavorando ad un grande progetto, davvero ambizioso. La giovane violinista Hawijch Elders è stata una straordinaria protagonista della 57esima edizione e sono lieto della sua presenza a Londra che la rende, in qualche modo, ambasciatrice di Paganini e del violino».