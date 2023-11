Coetaneo picchiato e sequestrato per un debito di droga: arrestati due 20enni

Chiavari, Due 20enni residenti a Chiavari sono stati arrestati grazie alle indagini della polizia di Chiavari con l’accusa di sequestro di persona ed estorsione.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti i due lo scorso luglio avevano prelevato a forza un loro coetaneo portandolo in un’abitazione e picchiandolo per ore fino a quando i genitori del giovane tossicodipendente hanno consegnato mille euro per coprire il debito della droga acquistata e non pagata.

I due, di origine straniera, erano già stati fermati nel 2020, quando erano ancora minorenni, per reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ma anche per episodi di violenza nei confronti di altri giovanissimi.