Genova. Puntuali per la merenda, guidati dalla madre capobranco e affamati. Un gruppo di cinghiali da qualche giorno ha scelto come luogo di ritrovo il cortile della scuola primaria Andersen di Sant’Eusebio, dove con grande soddisfazione banchettano tra le aiuole del cortile, scavando il terreno e sgranocchiando ghiande.

Una scena che potrebbe anche sembrare “bucolica” ma che di fatto sta tenendo in scacco l’organizzazione scolastica, impedendo l’accesso e il deflusso in sicurezza di studenti e docenti, tanto da costringere il personale scolastico ad utilizzare per i ragazzi l’uscita secondaria del plesso. Con disagi e una certa dose di apprensione per le famiglie.

I cinghiali sono dei veri “ripetenti”, giacché questa scena si sta replicando oramai da qualche giorno: nel primo pomeriggio gli ungulati fanno capolino davanti ai cancelli, aperti da prassi per questioni di sicurezza, e iniziano la loro merenda, incuranti del via vai nel cortile, scorrazzando tra macchine, alberi, ragazzi divertiti e genitori attoniti. Una volta avvistati, parte la segnalazione, e in loco arriva una pattuglia della polizia locale che interviene prontamente a vigilare che umani bipedi e cinghiali quadrupedi non vengano in contatto.

La cosa ovviamente sta creando malumori. I genitori degli alunni hanno scritto alla dirigenza scolastica per chiedere un intervento (tra le cause paventate, anche il “richiamo” inevitabile del cibo lasciato per i gatti della zona) mentre il personale della scuola sta pensando a trovare un modo per dissuadere gli ospiti indesiderati, magari con una chiusura presidiata dei cancelli. Sta di fatto che a far la gita scolastica, a questo giro, sono i cinghiali.

E così dopo la saga del Cinghiale Bomber, e quella del Cinghiale Devoto, questo è quello che succede ancora una volta in Val Bisagno, dove il confine tra urbano e selvatico da tempo è saltato: i boschi limitati alle persone per la peste suina, mentre i suini dilagano e scorrazzano senza argine sotto casa, negli orti e nelle scuole. E’ il segno dei tempi: dispersione scolastica in crescita per gli umani, mentre gli animali selvatici oramai sono “saliti in cattedra”.