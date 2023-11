Cimitero di Staglieno, Zattini (Pd): “Gli introiti del crematorio per la sua manutenzione e conservazione”

Genova. “La situazione del Cimitero di Staglieno è preoccupante. Cantieri aperti da anni, ovunque infiltrazioni d’acqua nelle gallerie, vetri rotti, sfalcio nei campi inesistente: insomma una situazione di degrado diffuso. Questo è quello che si presenterà oggi, giorno dei santi e giovedì giorno dei defunti, ai genovesi che decideranno di recarsi a Staglieno per rendere omaggio ai propri cari”.

Questo il commento di Roberto Zattini, consigliere del municipio IV Media Valbisagno in quota Partito Democratico, sulla situazione di degrado del Cimitero Monumentale di Staglieno: “Ricordo a tutti noi che questo è un patrimonio di inestimabile valore artistico e culturale, un patrimonio prezioso della città e del quartiere che lo ospita – sottolinea – In una qualunque città del mondo ,ma anche solo italiana, rappresenterebbe non solo un luogo per l’estremo saluto di coloro che non ci sono più ma una eccezionale attrattiva turistica e culturale, un elemento di grande pregio che dovrebbe essere valorizzato molto di più, a maggior ragione perché si trova in una zona da tempo ormai destinata solo ad ospitare servitù nei confronti del resto della città“.

“Vorrei anche sottolineare i costi che le famiglie devono sostenere per la sepoltura dei propri cari, costi che ormai arrivano anche a 8/9 mila euro per una sepoltura. Non possiamo dimenticare inoltre che in un prossimo futuro sarà messo in funzione un nuovo forno crematorio per bare zincate che comporterà problemi di inquinamento (se non ci saranno le dovute cautele) che vanno a sommatsi ai problemi ambientali da tempo presenti nella vallata – aggiunge – Anche per questa ragione e, in assenza di adeguate garanzie, non ho mancato di esprimere la mia netta contrarietà a questo progetto nella mia funzione di consigliere municipale del territorio”.

Poi la proposta: “Mantengo la mia contrarietà e mi batterò il tutte le sedi perché non si faccia. Tuttavia nel caso in cui la volontà del Comune non dovesse mutare avanzo una proposta che potrà sembrare provocatoria ma non lo è – rilancia – si destinino una parte dei proventi del nuovo forno per la ristrutturazione del Cimitero di Staglieno, per i suoi lavori di adeguamento, per il mantenimento dell’ordine e della pulizia del complesso. La proposta è valida anche se non si fa il forno: Asef e’ una delle poche aziende pubbliche in attivo costante sicuramente per la bontà del management ma anche per la natura stessa del servizio che offre. Si usi una parte di quell’avanzo, basato sui risparmi delle famiglie dei defunti, per dare una risposta seria ai problemi del Cimitero di Staglieno. Si farebbe un favore alla città e si darebbe anche un poco di sollievo e un po’ più di dignità alle famiglie di coloro che non ci sono più”.