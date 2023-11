Cimitero di Staglieno nel degrado, il Municipio Media Valbisagno chiede un sopralluogo urgente al Comune di Genova

Genova. E’ uno dei luoghi più straordinari della città, che ospita il culto e la storia, arte e raccoglimento. Parliamo ovviamente del Cimitero Monumentale di Staglieno, alle prese, come da molti anni, con i segni del tempo, il degrado e anche l’incuria. Strutture pericolanti, infiltrazioni d’acqua, piante infestanti ovunque e stradine impercorribili: così, infatti, si presenta il grande museo a cielo aperto a cittadini e turisti.

Una situazione difficile, che in questi anni si è provata ad arginare con il volontariato e con progetti e interventi, ma senza riuscire a trovare una soluzione complessiva. Per questo motivo il tema è tornato fonte di discussione nel Municipio IV Media Valbisagno, dove è stato approvato all’unanimità una mozione presentata dai banchi dell’opposizione a firma di Roberto Zattini.

“La situazione è preoccupante – commenta proprio Zattini riprendendo i temi del documento messo ai voti – c’è degrado ovunque, tra infiltrazioni, cedimenti, vetri rotti e erba alta. Un contesto che stride con il fatto che i genovesi per seppellire i propri cari spendono cifre come mila euro a sepoltura. Non è accettabile”.

L’ordine del giorno, in parte modificato in discussione, stabilisce quindi che la giunta municipale si farà carico di chiedere al Comune di Genova un sopralluogo congiunto urgente, insieme ad assessore e tecnici. “Bisogna capire quali siano gli interventi necessari da fare subito – spiega ancora Zattini – capire poi quale deve essere l’ordinaria amministrazione di un patrimonio della vallata ma anche di tutta la nostra città. E accolgo con piacere che anche in municipio se ne sia preso atto”.