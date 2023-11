Ciclista 55enne investito sulla Aurelia: ricoverato in codice rosso

Santa Margherita. Grave incidente stradale questa mattina alle 6.40 circa lungo la via Aurelia a San Lorenzo della Costa dove un ciclista è stato investito per cause al momento imprecisate, all’altezza del ristorante Paladini, quasi al confine con Ruta, un’auto ha investito la bici.

Sul posto è intervenuto il 118 di Lavagna con l’automedica Tango-2, i volontari del soccorso di Ruta e di Rapallo.

Il ciclista, 55 anni, politraumatizzato, giudicato in un primo tempo in codice rosso, poi derubricato in giallo, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Sono intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità.