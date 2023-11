Frana sulla Scoglina, la Sp23 resterà chiusa anche nel fine settimana. Stop al traffico anche sulla Sp15 del Brugneto

Genova. I lavori per la rimozione della frana che ha interessato la SP23 della Scoglina nella notte del 1° novembre 2023, a causa della quale è attualmente interdetto il transito a tutti i veicoli al km 15 circa, hanno visto questa mattina il sopralluogo del Direttore della Viabilità della Città Metropolitana di Genova e del Consigliere Delegato Franco Senarega, al fine di valutare lo stato della parete a monte della strada ed i risultati delle prime operazioni di disgaggio.

Purtroppo, a causa dell’attuale allerta meteo nella giornata odierna i rocciatori incaricati dall’ente non sono potuti intervenire, ma già da quanto appurato ieri dagli stessi appare che il fronte interessato dal fenomeno sia più ampio di quanto si potesse inizialmente prevedere e probabilmente i prossimi lavori di disgaggio dovranno anche includere l’utilizzo di esplosivo al fine di rimuovere parti di roccia non asportabile diversamente.

Il Consigliere della Città Metropolitana di Genova, delegato alla Viabilità, Franco Senarega, si è così espresso al termine del sopralluogo: “Si tratta di una situazione piuttosto complessa, il fronte interessato dal movimento franoso è importante e soprattutto più ampio di quanto potesse inizialmente apparire. Le previsioni di una rapida riapertura già dal fine settimana, a questo punto e nostro malgrado, non potranno essere mantenute, sia a causa della situazione meteo che vedrà un peggioramento nelle prossime ore impedendo l’attività dei rocciatori, sia soprattutto per l’esigenza di effettuare operazioni con esplosivo che potrebbero già avvenire nel weekend, ma che per evidenti motivi di sicurezza comporteranno protocolli operativi più lunghi.” Tecnici e funzionari della Città Metropolitana rimarranno comunque sul luogo per presidiare la strada che, ricordiamo, rimane interdetta al traffico dal km 15.

E resta al momento ancora in vigore l’ interdizione della circolazione veicolare anche sulla SP 15 del Brugneto, disposta il 31 ottobre prima del Comune di Propata, a causa di movimenti della sede stradale rilevati tramite la strumentazione elettronica installata. Il provvedimento resterà in essere dalla data odierna fino alla fine dell’emergenza. I Servizi Tecnici della Città metropolitana di Genova stanno provvedendo alla collocazione della necessaria segnaletica.

“È innegabile l’importanza della SP15 per gli abitanti della zona – ha dichiarato Franco Senarega – purtroppo, come avevamo già ribadito in passato proprio in occasione di alcuni movimenti franosi, la conformazione geologica del versante è problematica, i carotaggi effettuati dai tecnici hanno evidenziato la presenza di roccia stabile solo oltre i 20 metri e pertanto sono necessari i continui monitoraggi elettronici. Sono costantemente aggiornato sulla situazione e confido che si possa riaprire la provinciale in tempi contenuti, ma la priorità in questi casi è la sicurezza.”