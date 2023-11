Chiude lo storico negozio TessilModa di via San Vincenzo: “Non c’è ricambio generazionale”

Genova. Il tessuto commerciale genovese perde un altro storico frammento: a primavera anche TessilModa, aperto in via San Vincenzo ormai 65 anni fa, abbasserà definitivamente la saracinesca.

L’annuncio è arrivato con una serie di manifesti disseminati per il centro città e sui social: “La grande moda chiude in bellezza”, hanno annunciato i titolari del negozio (che ha ottenuto anche il riconoscimento ufficiale di bottega storica) avviando un periodo di promozioni che si è concluso proprio il 30 novembre.

Tantissimi i commenti dispiaciuti arrivati via via che la notizia ha iniziato a diffondersi, altrettante le persone che hanno deciso di approfittare degli sconti per rimpinguare il guardaroba e salutare i titolari del negozio: “Quanto mi dispiace, ho comprato parecchie cose da voi negli anni sia capi di abbigliamento sia per la casa – scrive una cliente – un altro negozio che ha fatto la storia di questa città che chiude. Che peccato”. E ancora: “Mi dispiace della chiusura. Ottobre 1989 nel vostro negozio abbiamo comprato il vestito per il matrimonio di mio marito”.

A ringraziare, e a spiegare anche le motivazioni della chiusura, è lo stesso titolare, Renato De Benedetti: “La nostra è un’azienda familiare, chiuderà perché non ci sarà purtroppo ricambio generazionale, ma sarà comunque una festa per 65 anni di lavoro”.

La fine di un’era, insomma, fissata come detto per la primavera: lo storico negozio di abbigliamento resterà aperto ancora qualche mese, il tempo di smaltire anche la merce in magazzino, e poi le luci si spegneranno per non riaccendersi più. Una notizia che arriva a poche settimane dall’annuncio che anche il concept store Lux Bagnara di via XX Settembre ha deciso di chiudere, principalmente perché i costi non erano più sostenibili: affitto e bollette troppo care hanno spinto a concentrarsi sullo storico punto vendita di Sestri