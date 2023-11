Chiedono controlli sul traffico davanti alla scuola: “Ma il Comune ci ha detto di trovare noi i tutor d’area”

Genova. “La polizia locale, settore protezione civile, ci ha detto che se vogliamo un tutor d’area che controlli il traffico davanti alla scuola, dobbiamo pensarci noi”. Questa in sostanza la risposta inviata dal Comune di Genova – settore Protezione civile – ai genitori degli alunni della scuola primaria Convitto Colombo.

Le famiglie chiedono che ci siano maggiori controlli sul passaggio di auto e moto in via Bellucci, all’Annunziata. Nonostante i divieti di transito negli orari di ingresso e uscita da scuola, divieti visibili anche sulla segnaletica stradale, vetture e scooter passano costantemente a volte anche forzando i pedoni con un conseguente rischio per i bambini.

Negli ultimi due giorni, in due diversi casi, si è sfiorata quasi la rissa tra alcuni genitori e un automobilista che sosteneva di poter passare. In una situazione è intervenuta anche la polizia.

“Abbiamo mandato una mail al mobility manager del Comune – spiega uno dei rappresentanti dei genitori Matteo Marin – e abbiamo fatto presente l’accaduto, abbiamo allegato alla mail una comunicazione che abbiamo ricevuto nei giorni scorsi dal Matitone, direzione polizia locale settore Protezione Civile e valorizzazione del volontariato, in risposta a una nostra richiesta per avere un tutor d’area”.

“In pratica ci dicono che dobbiamo farci carico, noi genitori, di trovare un volontario, o più, che cinque giorni a settimana si presti a questa cosa nelle quattro fasce orarie giornaliere e una volta trovato deve essere questa persona a contattare gli uffici del comune per farsi valutare l’idoneità o meno, quindi di fatto rimandando a noi la responsabilità della sicurezza di una strada pubblica comunale“, continua il papà di uno degli studenti.