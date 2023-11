Chiavari, presentato in commissione il bilancio di previsione da 57,9 milioni

Chiavari. Presentato, questa mattina in commissione consiliare il bilancio di previsione e il Dup 2024-2026 che verrà poi discusso venerdì in consiglio comunale.

“Il Comune pareggia il bilancio di previsione con 57,9 milioni di euro. Un bilancio sano, in equilibrio, che ci permette di mantenere inalterati i servizi per le politiche sociali, la famiglia e l’istruzione, senza aumentare le tasse ed incidere sulle tasche dei cittadini – lo afferma il vicesindaco e assessore al bilancio, Michela Canepa – La spesa corrente è stata mantenuta ai livelli del 2023, garantendo gli stessi servizi a domanda individuale come mense ed asili. Le maggiori entrate extratributarie riguardano i proventi del porto turistico, che ammontano a 2.567.920 euro, gli incassi dei parcheggi blu che arrivano a 2.500.000 euro, dato che va a confermare ulteriormente la validità della scelta di gestire tale attività in house. Oltre alle sanzioni del codice della strada per 2.300.000 euro e agli affitti attivi per 728.498 euro”.

Prosegue Canepa: “Investimenti e sviluppo sono i due i pilastri attorno a cui ruota l’azione di programmazione dell’amministrazione. È confermata la grande attenzione per le opere pubbliche e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, con massima attenzione al welfare e al sostegno delle fasce più deboli. Nel corso del 2024 troveranno attuazione i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strade, gli interventi previsti negli edifici scolastici, come il consolidamento della scuola Della Torre, la realizzazione della scuola dell’infanzia delle Mazzini Est e la conclusione del cantiere a Sampierdicanne. Ma anche messa in sicurezza del Rupinaro e difesa della costa con i nuovi pennelli perpendicolari alla costa”.