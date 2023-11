“Cessate il fuoco in Palestina” anche Morten Thorsby lancia l’appello

Genova. L’etichetta ora tocca a te su Instagram con una frase chiara: “We demand an immediate ceasefire in”, poi la bandiera palestinese. Una storia condivisa sul social network in cui ha preferito lasciare lo sfondo nero.

Morten Thorsby, già noto per il suo attivismo in campo ambientale, si espone anche sulla guerra in corso con un messaggio eloquente.

Il centrocampista del Genoa chiede il cessate il fuoco sul territorio flagellato dal conflitto e che sta pagando un elevatissimo tributo di vite da parte dei civili, con il rischio di un’escalation ancora più terribile.

Da sempre Thorsby utilizza i social network per amplificare la portata dei messaggi di ciò in cui crede e anche in questo caso non fa eccezione.