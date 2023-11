Cerchio luminoso in cielo avvistato anche in Liguria, giallo risolto: era un missile francese

Liguria. E’ durato poche ore il giallo del cerchio luminoso in cielo comparso nella serata di sabato 19 novembre, intorno alle 19, e avvistato in diverse regioni del Nord Italia tra cui la Liguria.

Niente alieni o navicelle spaziali. Il bagliore era legato a un lancio di prova di un missile francese. Per la precisione, come spiegato dallo stesso ministro della Difesa Sébastien Lecornu, era un “primo lancio di prova del missile balistico strategico M51″.

Sempre il governo francese precisa che si trattava di un missile privo della testata nucleare. Un dettaglio che rende solo poco meno inquietante, ad ogni modo, la notizia che si effettuino dei test bellici in zone di confine.

Per ore l’avvistamento è rimasto avvolto nel mistero: non poteva trattarsi di un fenomeno legato alla luna, non piena e comunque in un’altra zona del cielo, a quell’ora. Inoltre chi ha visto il cerchio non ha notato, forse perché molto veloce, alcuna scia luminosa.

(foto Centro Meteo Piemonte)