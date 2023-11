Ceranesi, tir resta incastrato tra le case: traffico in tilt

Genova. Un grosso camion è rimasto incastrato tra le case di Ceranesi, mentre transitava in un passaggio stretto di via Parodi. L’episodio si è verificato poco dopo le 19 e al momento tutto il traffico della zona è in tilt.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che nei prossimi minuti proveranno a operare per rimuovere il mezzo, fare le relative verifiche di sicurezza del caso e dare il via libera per la riapertura della strada.

Non è la prima volta che succede: molti camionisti, infatti, magari non conoscendo la zona si fidano dei navigatori “free” che non tengono conto del mezzo alla guida. E i disagi per la popolazione residente non si contano.

(Foto archivio)