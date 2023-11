CDM Futsal, sabato c’è il Modena. Foti: “Non sarà una gita di piacere, sono una squadra esperta con giocatori di qualità”

Campo Ligure. Sette giorni appena, tre partite ed altrettante vittorie per ribaltare completamente un inizio di campionato più complicato del previsto: con le vittorie su Pistoia, Fenice e Sporting Altamarca, la CDM Futsal ha finalmente spiegato le vele, insediandosi nei piani alti della classifica.

“In effetti, siamo stati molto bravi in queste partite soprattutto a livello difensivo – commenta Simone Foti – Sapevamo che dovevamo invertire la rotta e lo abbiamo fatto. Penso che ora il nostro obiettivo debba essere quello di cercare di rimanere il più in alto possibile ma sappiamo anche che dipende solo da noi. Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza fare troppi calcoli”.

Un’inversione di rotta che è passata sicuramente attraverso una solidità difensiva trovata e confermata ampiamente in queste tre ultime gare, nelle quali la CDM ha subito appena due reti, segnandone 12. Un risultato che le ha permesso di essere la seconda miglior difesa del girone, assieme a quelle di Leonardo e Lecco e dietro solo a quella della capolista Petrarca. “Penso che la fase difensiva vinca le partite – prosegue Foti – ed è proprio quello che ci è mancato all’inizio del campionato. Adesso siamo la seconda migliore difesa e questo va molto bene ma non dobbiamo pensare di essere arrivati perché sappiamo che è solo l’inizio. Sicuramente le nostre armi in più sono la voglia e la grinta che mettiamo in campo ogni partita, con l’obiettivo di ottenere sempre il meglio per la squadra”.

Sabato sera sfida esterna sul campo di un Modena Cavezzo reduce dalla batosta contro il Pordenone. “Questo però non deve farci pensare che quella di sabato possa essere una partita semplice – ammonisce il numero 3 – Loro vengono da un momento complicato ma questo non ci deve far pensare di andare lì a fare una gita di piacere. Sono una squadra esperta e hanno tanti giocatori di qualità. Per questo dovremmo stare molto attenti e concentrati in fase difensiva, riuscendo a sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno. Noi vogliamo continuare su questa strada“.