CDM Futsal- Pordenone, Lombardo: “Sfida di altissimo livello ma pronti a dare tutto”

Campo Ligure. Sarà la serie di 4 vittorie di fila, sarà la seconda posizione in classifica alle spalle della sola corazzata Petrarca, fatto sta che in casa CDM Futsal si respira un’aria decisamente diversa rispetto a meno di un mese fa. I successi su Pistoia, Fenice, Altamarca e Modena hanno riportato il sorriso nello spogliatoio dei ragazzi di mister De Jesus che venerdì sono però attesi ad un nuovo esame di maturità: al Palasport di Campo Ligure arriva un Pordenone in gran spolvero.

“L’aria dell’altra classifica – commenta Andrea Lombardo – è sicuramente un’aria sana, un’aria di leggerezza ma allo stesso tempo è un’aria che ti responsabilizza perché comunque sai di non poterti distrarre se vuoi dare continuità ai risultati e alle prestazioni di alto livello come stiamo facendo nelle ultime partite. Anche prima avevamo un buon livello e una buona intensità ma sicuramente serviva un po’ di tempo per amalgamare il gioco dei nuovi arrivati con i giocatori confermati dall’anno scorso. Ora tutto questo lo abbiamo e possiamo puntare sempre in alto”.

“La vittoria contro Modena – prosegue Lombardo – sicuramente ha confermato che siamo in una fase di crescita ma che non dobbiamo fermarci. Dobbiamo anzi sempre aumentare il nostro livello tecnico-tattico per restare lassù in classifica, dove peraltro meritiamo di stare perché il gruppo è fantastico e molto unito e lavoriamo tutti bene. C’è la giusta armonia, merito anche del mister e di tutto lo staff fatto di grandi professionisti”.

Ora sotto col Pordenone: “E’ un’altra sfida che abbiamo preparato al meglio con mister De Jesus – conclude Lombardo – Noi pensiamo partita dopo partita e arriveremo contro il Pordenone in ottima forma e mostreremo la nostra qualità e forza. Le insidie non si possono elencare perché in una partita di alto livello come questa sono sempre dietro l’angolo e noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti. Però queste insidie non ci spaventano perché siamo davvero molto uniti e ogni compagno sa di voler dare tutto e si sacrifica molto per i propri compagni. Anche chi non gioca è sempre al fianco della squadra, pronto a dare tutto, anche solo con una parola d’incoraggiamento. La nostra forza è il gruppo e venerdì saremo pronti, come lo siamo per tutto il campionato: non ci spaventa nulla!”.