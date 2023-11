CDM Futsal, Ortisi e Saponara chiudono una settimana da incorniciare: “Stiamo lavorando bene, avanti così”

Campo Ligure. La CDM Futsal batte 3-1 lo Sporting Altamarca grazie alla rete capolavoro di Alessio Saponara nel primo tempo e alla doppietta, nella ripresa, di un incontenibile Andrea Ortisi. Si chiude così una settimana da incorniciare per la squadra di mister De Jesus che conquista la terza vittoria in sette giorni.

Una settimana “griffata” sicuramente dalla firma del capitano Andrea Ortisi che non finisce mai di stupire: 6 reti in altrettante giornate e un inizio di stagione che meglio di così non poteva essere. “Sono molto felice prima di tutto per la vittoria del gruppo – dice il “Gallo” a fine partita – poi è ovvio, segnare in casa, davanti a questo splendido pubblico, è sempre qualcosa di speciale, di fantastico. Per me, ogni goal con questa maglia è un pezzo di cuore che aggiungo, per me lo sanno tutti, oltre i goal, oltre le vittorie, questa squadra è casa, è vita, è tutto. Darò l’anima fino all’ultimo e per questo sono felicissimo perché abbiamo fatto una settimana perfetta: tre partite in sette giorni, non si poteva fare di meglio. E’ bello perché fa morale, vuol dire che stiamo lavorando bene e dobbiamo andare avanti così”.

Una settimana perfetta che ha permesso alla CDM di insediarsi, in attesa delle gare del weekend, al secondo posto in classifica, dietro la corazzata Petrarca. “Dopo le prime due giornate che non guardavamo la classifica – spiega il Capitano – non dobbiamo guardarla nemmeno ora. Dobbiamo stare coi piedi per terra, pensare a lavorare e capire che l’unica cosa che conta davvero è il gruppo e che, grazie al gruppo, possiamo raggiungere obiettivi importanti. Poi se siamo secondi, se siamo terzi va benissimo così. Non conta in questo momento la posizione in classifica ma conta il morale della squadra. I risultati che arrivano confermano che la squadra è in salute, che segue i dettami del mister. Dobbiamo restare così, restare uniti e lavorare l’uno per l’altro”. Proprio come si è visto venerdì sera contro l’Altamarca.

Protagonista della gara anche Alessio Saponara che, una magia delle sue (una bordata micidiale sotto l’incrocio dei pali), ha rotto l’equilibrio della parita e portato il CDM Fursal in vantaggio. “Sono felice di aver segnato un gran goal – ammette Saponara – ma più che altro sono contento per la prestazione, sia individuale che di squadra. Abbiamo fatto un’ottima partita, sia in difesa che in attacco. Sono davvero felice”.

Una partita in cui Saponara ha dato tutto: ha corso, ha segnato, ha tenuto palla per far salire la squadra quando serviva, ha preso botte, le ha anche date, ha fatto ammonire gli avversari e ha dato l’esempio. “E’ quello che mi chiede il mister e che provo in allenamento. Devo fare un lavoro di sacrificio lì davanti e sono contento di esserci riuscito. Chiudiamo una settimana perfetta, nove punti e tre vittorie in appena sette giorni ma ora dobbiamo continuare a cavalcare l’onda. Voglio dedicare questa vittoria a tutti noi e alla mia famiglia”, conclude.