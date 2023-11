Cava Cavalletti, iniziato il monitoraggio dell’aria di Molassana. I residenti: “Centralina anche dalla scuola”

Genova. Partita in questi giorni la campagna di monitoraggio della qualità dell’aria nei pressi della Cava Cavalletti di Molassana, le cui attività industriali in questi mesi hanno suscitato perplessità e critiche da parte della popolazione residente. Le centraline per le misurazione degli inquinanti sono state installate da Arpal, su mandato del Comune di Genova che per questa operazione ha stanziato dei fondi specifici, visto che solitamente l’ente preposto sarebbe quello regionale.

“Un mezzo mobile con parametri specifici per Benzene, Toluene e Xilene, un campionatore di polveri in continuo, capace di monitorare le particelle di diverse dimensioni, due campionatori vento-selettivi, quattro deposimetri per le ricadute complessive sono stati posizionati da Arpal in accordo con Asl, Comune di Genova e Municipio IV Media Val Bisagno – si legge nella nota stampa di Arpal – Il nuovo impianto monitorerà la qualità dell’aria nella zona intorno a Ponte Fleming, cercando di determinare eventuali contributi imputabili alle diverse sorgenti, fra cui le attività posizionate presso la ex Cava Cavalletti”

“L’installazione dell’impianto di monitoraggio della qualità dell’aria presso Cava Cavalletti è il frutto di un lungo lavoro che il Comune di Genova ha portato avanti negli ultimi mesi in collaborazione con Asl, Arpal e Municipio IV Media Val Bisagno – dichiara l’assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora – La convivenza tra le attività della cava e i residenti che vi abitano attorno è un tema molto delicato che abbiamo attenzionato fin dall’inizio con un’accurata analisi della situazione al termine della quale, in via eccezionale, ci siamo fatti carico come Comune dell’installazione di questa nuova centralina, le cui attività andranno avanti per 12 mesi al termine dei quali, ove necessario, realizzeremo tutti gli interventi di mitigazione volti a tranquillizzare gli abitanti della zona. Si tratta di un progetto pilota di cui siamo molto orgogliosi e per il quale voglio ringraziare Arpal, Asl, il Municipio IV Media Val Bisagno con il suo presidente Maurizio Uremassi e la competente commissione consiliare che ha creato le condizioni per la messa a terra di questo importante intervento per la Valbisagno”.

Dopo un tempo tecnico di stabilizzazione delle misure, i dati degli strumenti in continuo saranno

immediatamente consultabili sul sito Arpal, insieme alle altre informazioni rilevate dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria. Le campagne stagionali realizzate con i deposimetri e le analisi sui filtri dei vento-selettivi, invece, richiedono l’intervento del laboratorio, e saranno rese disponibili una volta completate.

La notizia tuttavia ha raccolto qualche perplessità sull’ubicazione di queste centraline mobili, posizionate tra Municipio, Ponte Fleming e gli spazi a nord dell’impianto. “Sarebbe necessario monitorare con maggiore precisione l’aria che arriva al nuovo plesso scolastico di via Molassana – sottolinea Dario Pedemonte, attivista di lungo corso della Valbisagno e tra i promotori delle proteste delle scorse settimane – una scuola che ospita più di duecento ragazzi e che è proprio di fronte alla cava e che subisce in prima battuta i fumi che provengono dagli impianti”.