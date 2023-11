Genova. I tecnici di Polizia locale e Arpal hanno iniziato a svolgere accertamenti e approfondimenti sull’impianto di produzione di bitumi situato presso la cava Cavalletti di Molassana. Sotto la lente saranno esaminate le emissioni dello stabilimento che opera propria di fronte all’abitato del popoloso quartiere cuore della Valbisagno.

La notizia è trapelata in queste ore e poi confermata dal comando della polizia locale e dalla stessa Arpal. Le attività di ispezione seguono il deposito di alcuni esposti sottoscritti dai residenti della zona che in questi mesi più volte hanno denunciato criticità relative all’attività di questo impianto.

Secondo quanto documentato da alcuni video, infatti, oltre ai vapori emessi dalla ciminiera centrale, dall’impianto sembrerebbero emergere ulteriori fumi (o vapori) che si disperdono nell’aria. “E’ successo diverse – avevano dichiarato a Genova24 i residenti – e quando succede l’aria diventa irrespirabile, brucia la gola e lacrimano gli occhi. Vogliamo sapere che cosa stiamo respirando e cosa stanno respirando i nostri figli”.

Il timore principale infatti è che, oltre a case e negozi, a subire la presenza di questo impianto sia la scuola scuola di via Molassana, recentemente rimessa in uso in tempi record dal Comune di Genova per ospitare circa 250 alunni dell’Istituto comprensivo, lì trasferiti per permettere i lavori di adeguamento sismico del plesso di via San Felice. Le finestre di alcune classi affacciano sulla cava e sull’impianto.

A fine ottobre è partita la campagna di monitoraggio della qualità dell’aria dopo che quattro centraline per le misurazione degli inquinanti sono state installate da Arpal, su mandato del Comune di Genova che per questa operazione ha stanziato dei fondi specifici, visto che solitamente l’ente preposto sarebbe quello regionale. Secondo quanto trapelato, i dati raccolti da polizia locale e Arpal in queste ore saranno poi trasmessi alla procura di Genova, dove il caso sarà affidato al pm del gruppo ambiente, che si verificheranno eventuali irregolarità.