Cava Cavaletti, partito il monitoraggio delle polveri sottili: i dati in tempo reale di Arpal

Genova. E’ ufficialmente iniziato il monitoraggio delle polveri sottili nei pressi di Cava Cavalletti, dove da qualche mese è operativo il nuovo impianto industriale per la produzione di conglomerati e bitumi. Le centraline, posizionate su mandato di Comune di Genova dopo la richiesta della popolazione residente, hanno iniziato a raccogliere i dati che sono consultabili on line sul sito di Arpal.

Le centraline registreranno per dodici mesi l’andamento degli inquinanti per valutare l’impatto sull’aria del quartiere: la cava, e quindi l’impianto, infatti, si trova esattamente difronte al centro storico dell’abitato di Molassana. “I dati della campagna completa saranno disponibili successivamente in quanto sono necessarie ulteriori indagini di laboratorio”, fa sapere il Municipio IV Media ValBisagno sulla sua pagina facebook.

“Come opposizione siamo contenti che dopo aver portato avanti con forza la necessità di avere un monitoraggio della qualità dell’aria, sia a livello municipale che comunale, Arpal abbia pubblicato i primi dati dei rilievi – commenta Erika Venturini, consigliera municipale per Linea Condivisa Val Bisagno Insieme – Quello che auspichiamo adesso, per ulteriore tutela e trasparenza, è che gli stessi vengano poi tradotti e spiegati ciclicamente ai cittadini. Proprio per questo motivo, per avere una valutazione oggettiva, abbiamo chiesto fin da subito che venga istituita una commissione ad hoc per la lettura dei dati del monitoraggio”.

Nel frattempo, i tecnici di Polizia locale e Arpal hanno iniziato a svolgere accertamenti e approfondimenti sull’impianto di produzione di bitumi situato presso la cava Cavalletti di Molassana. Sotto la lente saranno esaminate le emissioni dello stabilimento che opera propria di fronte all’abitato del popoloso quartiere cuore della Valbisagno. Le attività di ispezione seguono il deposito di alcuni esposti sottoscritti dai residenti della zona che in questi mesi più volte hanno denunciato criticità relative all’attività di questo impianto.