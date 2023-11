Cattiva Memoria: al Moretti la prima delle due presentazioni del libro di Davide Bressanin

Genova. Doppia presentazione genovese per Cattiva memoria il nuovo libro di Davide Bressanin la terza avventura Alfredo “Fred” Sonetto e Agenzia Sabato.

Il primo appuntamento è giovedì 16 novembre, ore 18.30 nella cornice dello storico Bar Moretti di piazza San Bernardo nel cuore di Genova.

Si replica venerdì 24 novembre ore 18.00 a Certosa presso la Casa di Quartiere in via Certosa 13D.

La terza avventura di Alfredo “Fred” Sonetto e dell’Agenzia investigativa Sabato presentata in anteprima al salone internazionale del libro di Torino la scorsa primavera arriva ora nei luoghi dove è stata ambientata parte della storia.

Il 16 novembre ore 18.30 primo appuntamento nei vicoli di Genova nei locali dello storico Moretti, già ambientazione di molti film e serie nazionali e internazionali tra cui Petra (Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi) Anima Fragile (Luca Marinelli) e Gangster (Isabella Ferrari e Ennio Fantastichini). L’incontro sarà moderato dalla giornalista e scrittrice Emanuela Mortari.

Possibilità per tutti i partecipanti di ordinare l’aperitivo durante la presentazione.

Il 24 novembre appuntamento alle 18 alla casa di quartiere di Certosa. Presenta la giornalista di Telegenova Sara Tagliente. Sarà presente anche la cuoca Mirna Greppi che in tempo reale si cimenterà con la preparazione di piadine da servire a tutti i partecipanti a fine evento. In quell’occasione sarà presente anche il disegnatore Massimo Pannocchia che esporrà alcuni dei suoi lavori più alcune sorprese legate ai romanzi dell’Agenzia Sabato

Cattiva memoria edito da Damster/Edizioni del Loggione (2023 / 354 pagine / 16 euro) fa parte della collana i Gialli Damster, è disponibile in tutte le librerie e in tutti gli store on line (Ibs, LaFeltrinelli, Mondadori, Il Libraccio, Bookdealer, Amazon…) e direttamente sul sito www.librisumisura.it oppure ordinabile in tutte le librerie italiane.

Il nuovo libro di Davide Bressanin, autore di cRimini (romanzo tra i vincitori del Giallo Festival 2020) e di Cortocircuito (2022) è il terzo libro dedicato ad Alfredo “Fred” Sonetto e l’Agenzia investigativa Sabato. Ormai l’autore genovese ha abituato i suoi lettori a non dare mai nulla per scontato e anche questa storia non fa eccezione.

Si parte con un incarico “semplice, semplice” (e molto ben pagato) di servizio d’ordine in una villa di Acqui Terme a una festa dei rampolli della famiglia Ansaldi, che naturalmente ingolosisce Guglielmo Sabato, il burbero titolare dell’agenzia. Di facile non c’è nulla a questo mondo soprattutto se c’è di mezzo Fred Sonetto. Ecco allora che quella serata si trasforma in un incubo, non solo per il protagonista e per il collega Lorenzo.

La festa, però, è solo il punto di partenza, perché in realtà la vicenda si svilupperà su un altro caso inizialmente sottovalutato, mentre i membri dell’agenzia dovranno difendersi dalla vendetta della famiglia Ansaldi. Un caso che porta i protagonisti a spostarsi in Emilia-Romagna, in particolare a Perticara, alle prese con la ricerca di un anziano scomparso.

Il gruppo si troverà in un incubo ancora più cupo di quello vissuto poco prima e stavolta insieme a Fred ci sarà anche Cinzia, la sua bellissima collega.

Il pregio di Davide Bressanin è raccontare temi da pugno nello stomaco con una certa scorrevolezza nella narrazione e nascondendo sempre sorprese. Stavolta si parla di violenza nelle sue tremende declinazioni e in un rimpallo tutto da scoprire che viaggia tra passato e presente.

I personaggi, ormai, sono ampiamente rodati e riconoscibili in questo giallo atipico in equilibrio tra dramma e commedia, con molte venature malinconiche e un ritmo incalzante sempre sorretto dalla buona stella dell’ironia.

“Conviene avere una memoria cattiva per questo genere di faccende”

Biografia

Davide Bressanin è nato a Genova il 27 febbraio del 1977 per molti anni si è occupato di comunicazione. Attualmente lavora per il Comune di Genova.

Nel 2022 ha pubblicato Cortocircuito (Damster Edizoni) seconda avventura della serie dedicata all’investigatore privato Alfredo “Fred” Sonetto, preceduto nel 2020 da cRimini (Damster edizioni – Premiato al Giallo Festival 2020).

Nel 2006 ha pubblicato il romanzo Come piace a me (vincitore del concorso letterario Ennepilibri). Il racconto Come il cielo ha vinto il premio letterario In Edita 2006 (pubblicato in un volume antologico).

Nel 2012 il romanzo A fior di pelle ha vinto la selezione regionale del Premio Letterario Nazionale LA GIARA, indetto dalla RAI ha rappresentato la Liguria alla finale di Agrigento.

Nel 2013 il secondo romanzo della serie dedicata all’Agenzia Sabato, Voglio una vita tranquilla ha nuovamente vinto la selezione regionale del Premio LA GIARA.

Nel 2014 il Blumùn (terzo della serie Agenzia Sabato) ha vinto per la terza volta consecutiva la selezione regionale del Premio LA GIARA. Il romanzo è entrato nella sestina dei finalisti nazionali.

Nel 2008 ha firmato la regia de I Falchetti un documentario su una squadra di calcio di atleti disabili.

Per più di 10 anni è stato responsabile del settore Ufficio stampa e comunicazione di Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse di Genova.

In precedenza ha collaborato con Genova Film Festival, Journal Europa, Telenord, Genoa CFC, Settimana Sport, X-Science Cinema tra scienza e fantascienza, Festival Internazionale Reportage Ambientale e Rassegna Nuovo Cinema Europeo.