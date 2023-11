Castelletto, torna l’allarme esche killer: trovato una polpetta sospetta in salita San Barnaba

Genova. Allarme tra i residenti di Castelletto per il ritrovamento, in alcune creuze, di polpette di carne con tutta probabilità avvelenate e disseminate per nuocere a cani e gatti.

Il condizionale è d’obbligo, perché chi ha trovato l’ultima potenziale esca killer – in salita San Barnaba – si è preoccupato di gettarla via per evitare che potesse fare qualche vittima, e non è stato possibile recuperare un campione per analizzarle il boccone e verificare la presenza di veleno. La segnalazione è stata però immediatamente diffusa sui social e sui gruppi di quartiere per mettere in guardia, anche alla luce di altri ritrovamenti avvenuti in altre mattonate frequentata da cani e padroni.

Il quartiere di Castelletto, d’altronde, è particolarmente sensibile all’argomento. Tra il 2019 e il 2020 c’è stato una vera e propria escalation di episodi di questo genere, con alcuni cani che hanno rischiato la vita per avere ingerito bocconi ripieni di chiodi, ami o topicida disseminati per le strade. Nello stesso periodo i residenti si erano organizzati anche per effettuare delle ronde come deterrente.