“Caruggi in Sport”, l’iniziativa del CSI per favorire l’integrazione

Genova. 450 persone coinvolte, soprattutto ragazze e ragazzi delle quali 300 straniere: capofila del progetto è la Polisportiva del Comitato CSI di Genova, partner sono CSI Liguria APS, Centro Storico Ragazzi APS e La Salle Società Cooperativa. Si chiama “Caruggi in Sport” e vuole favorire concretamente l’integrazione attraverso diverse azioni che agiscano su più piani.

“La prima, fondamentale, è la conoscenza della specificità del territorio, particolarmente complesso per la sua morfologia ed per l’alta percentuale di popolazione multi etnica – dice Gian Maria Baldi Presidente Polisportiva Comitato CSI Genova – Il secondo step è la formazione degli istruttori da parte di operatori esperti in ambito sociale e mediatori culturali, il terzo è quello di trovare una soluzione alternativa che permetta di superare i vincoli strutturali, anzi rapportandosi in modo diverso con essi”.

Questa è la vera scommessa ed innovazione: la capacità cioè di adattarsi ad un ambiente “ostile”, quasi totalmente privo di spazi.

Il centro storico di Genova, il più esteso e con la percentuale tra le più alte di stranieri dalle più varie origini ed etnie d’Europa, per sue caratteristiche non ha strutture sportive realizzate secondo i normali standard. Gli stretti vicoli fra i palazzi storici, ed una lunga storia di abbandono e degrado, non hanno consentito la costruzione di impianti tradizionali, pensati per chi abita questa zona.

Sono difficoltà oggettive che limitano la possibilità per i residenti del quartiere di accedere ad una attività sportiva regolare, tranne per coloro che possono recarsi in altre zone della città. Soffrono per questa situazione soprattutto le famiglie degli immigrati: la conseguenza è un alto tasso di sedentarietà, in particolare per i ragazzi meno abbienti.

Da maggio 2023 a gennaio 2024 “Caruggi in Sport” ha attivato sei discipline diverse in cinque fra locali ed impianti sportivi del centro storico di Genova: Vico Falamonica, Via San Bartolomeo degli Armeni, Salita Negrone Durazzo, Piazza Marinelle e Piazza S. Maria degli Angeli. Si gioca a calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, palla pugno ed anche a dama.

Nell’ambito di “Caruggi in Sport” sono stati organizzati centri estivi, un corso di formazione per istruttori, incontri con testimonial, medici e nutrizionisti per proporre un corretto stile di vita, attività di dopo scuola pomeridiana. È un ripensamento coraggioso ed innovativo dell’offerta sportiva, anche in spazi non convenzionali, per un sistema diffuso sul territorio che significhi, per i partecipanti, stimolare il senso di appartenenza.

I giovani e le famiglie sono coinvolti, con i social media, a dare visibilità alle diverse attività.

Alcuni eventi multi sport offrono l’opportunità alle varie comunità presenti nel centro storico genovese di presentare le proprie tradizioni e di dotare i luoghi non convenzionali di attrezzature.

Tutto questo potrebbe essere la base per organizzare un’attività continuativa e per creare gruppi sportivi più strutturati da coinvolgere anche in circuiti, tornei ed esibizioni con l’obiettivo di stimolare altri effetti i positivi e duraturi.

“Caruggi in Sport” si inserisce nell’ambito di “ Io vengo dallo Sport”, un progetto nazionale realizzato da Sport e Salute S.p.A e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un’iniziativa che si propone di creare in tutta Italia presidi sportivi- educativi gratuiti in aree urbane ed in quartieri con alta concentrazione di cittadini stranieri con background migratorio.

“Ringrazio il coordinatore regionale di Sport e Salute S.p.A. Liguria Michela Carfagna ed Alessandro Lupi per la loro continua disponibilità e collaborazione nel mandare avanti insieme il progetto – dice Gian Maria Baldi- che ha già riscosso uno straordinario successo ed è stato prorogato fino a gennaio 2024”.

Sport e Salute S.p.A. in Liguria ha attualmente attivi 279 progetti in 95 comuni, con il coinvolgimento di 267 istituti scolastici ed 11 fra ASD e SSD.