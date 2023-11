Carceri, tre nuove dirigenti per Chiavari, Imperia e Genova

Genova. Tre nuove dirigenti alla guida dei penitenziari della Liguria. Entro il 20 novembre, con l’entrata in servizio di 57 nuovi direttori negli istituti di pena italiani, ci saranno cambi ai vertici anche nella nostra regione: due dirigenti assumeranno la titolarità della direzione delle carceri di Chiavari e Imperia, una terza affiancherà come vicedirettrice l’attuale direttore di Marassi.

Lo conferma il sindacato della polizia penitenziaria Sappe, che sottolinea come “le carceri di Chiavari e Imperia erano gestite da direttori che avevano anche altre strutture da dirigere e, quindi, è una buona notizia che il Ministero della Giustizia ed il DAP abbiano raccolto i reiterati appelli che auspicavano che tutti gli istituti di pena della Liguria avessero un valido direttore di sede, anche per avere interlocutori in grado di assumersi precisi impegni per un vero confronto con le organizzazioni sindacali per migliorare la situazione nelle carceri e l’organizzazione operativa ed il benessere del personale di Polizia Penitenziaria che vi lavora 24 ore al giorno con grandi professionalità e sacrifici”.

Al carcere di Chiavari è stata assegnata Darlene Perna, alla casa circondariale di Imperia Gabriella Naldi, mentre Katia Tancredi è stata assegnata al carcere di Marassi, dove affiancherà il direttore titolare Tullia Ardito.