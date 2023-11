Cantieri in A7, la rampa dello svincolo di Busalla sarà abbattuta e ricostruita

Genova. La lunga galleria che attraversa i Giovi termina in una curva in discesa che muove leggermente verso destra, seguita da una brevissima corsia di decelerazione che nel giro di pochi metri immette nella rampa a gomito che porta al casello. Per chi non lo avesse riconosciuto questo è l’identikit dello svincolo di Busalla sulla A7 per come si presenta a chi proviene da Genova e che rappresenta una delle uscite più difficili della rete autostradale ligure. E che per questo presto potrebbe essere oggetto di un totale rifacimento.

Almeno queste sono le intenzioni. Nei giorni scorsi, infatti, Autostrade per l’Italia ha depositato presso il ministero dell’ambiente la prima documentazione necessaria per iniziare l’iter di valutazione di impatto ambientale del progetto di abbattimento e ricostruzione della rampa dello svincolo di Busalla sulla A7.

Il progetto prevede la demolizione dell’attuale piccolo viadotto che consente di uscire dal tracciato dell’autostrada per raggiungere il casello, e la sua ricostruzione con un’angolo di curvatura più largo che permetta anche ai mezzi pesanti una maggiore sicurezza nella manovra: “E’ stata definita una soluzione progettuale che potesse garantire una nuova configurazione stradale, allargata rispetto all’esistente, al fine di agevolare le manovre dei mezzi pesanti, nel rispetto della normativa stradale vigente, in quanto le attuali dimensioni trasversali sono tali da non permettere ai veicoli pesanti la corretta manovra; infatti, la sagoma dei veicoli pesanti, in fase di manovra, oltrepassa i limiti esterni della carreggiata“.

Nei fatti, secondo quanto emerge dalle carte preliminari, la decisione di demolire per poi direttamente ricostruire permetterebbe un minor impatto sulla viabilità. Nella prima fase, vale a dire la fase di realizzazione della nuova spalla, si prevede la chiusura della corsia di marcia per 67 giorni consecutivi (corsia che sarà chiusa all’imbocco della galleria dei Giovi), mentre nelle rimanenti 140 giornate previste dal primo cronoprogramma resterebbe chiusa di fatto solo l’uscita da Genova per Busalla.

E le tempistiche? Ancora tutte da definire. Secondo quanto calcolato, in totale i cantieri dovrebbero durare 207 giorni, divisi in cinque fasi operative, ma al momento il progetto ha appena iniziato il suo iter burocratico di valutazione di impatto ambientale e quindi sicuramente passeranno almeno sei mesi per la sua approvazione, salvo imprevisti.