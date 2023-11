Canile di Monte Contessa, dal Comune 300mila euro per la manutenzione straordinaria

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, il progetto di fattibilità tecnico-economica da circa 300mila euro di manutenzione straordinaria della casa degli animali-bioparco Monte Contessa.

“Sono interventi attesi da tempo che serviranno a una migliore e sicura accoglienza dei cani ospitati nella struttura – commenta l’assessora agli Animali Francesca Corso – i lavori riguarderanno le recinzioni e al cancello di accesso, i locali amministrativi, sanitari e di ricovero degli animali. Inoltre saranno sistemate le aree esterne anche con interventi di regimazione delle acque”.

Il canile si trova sulle alture del quartiere di Sestri Ponente a Genova. Ci sono 4 aree di sgambatura (alcune attrezzate per fare attività di mobility o ricerca olfattiva) dove i cani possono stare in libertà insieme a volontari e adottanti e 3 edifici costituiti da gabbie con parte interna (per il riposo dei cani e dove gli viene somministrato il pasto) e una zona esterna. La struttura ospita anche un gattile con un ricovero interno ed una parte esterna.

Attualmente sono circa 130 i cani presenti in struttura e sono 193 quelli che hanno trovato casa nell’ultimo anno.