Campionato Invernale Golfo del Tigullio, sabato il primo atto

Lavagna. Oltre tre mesi di confronti per il 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio, al via sabato prossimo grazie alla regia del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico Santa Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante. Alla presentazione ufficiale, avvenuta presso il ristorante Pinaggia di Chiavari, sono intervenuti Franco Noceti (presidente Comitato Circoli Velici Tigullio), Antonio Micilllo (presidente Coni Liguria), Carlo Romanengo (consigliere Sport Comune Lavagna), Enrico Piazze (assessore Urbanistica e Ambiente Comune Lavagna)

La stima complessiva di partecipazione del comitato organizzatore è attorno alle 35 barche. Nella stagione 2022/2023 le affermazioni di Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI) nella classe ORC gruppo 1. di Low Noise II di Valerio Dabove (Erix) nell’ORC gruppo 2, di Jeniale Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) nella Libera J80. Da segnalare la prima partecipazione assoluta di Rhino, Italia 11.98 del lituano Simone Baciulis, e di Falcor, il Centurion 40 S di Roberto Soldano (LNI Santa Margherita Ligure). Al via anche una nuova imbarcazione, Ibubi-X, X-41 di Marco Tonegutti (CN Lavagna). Ritorna, dopo alcuni anni di assenza, per Celestina 3, Este 24 di Francesco Campodonico.

Le classi coinvolte sono ORC e Libera. La formula prevede due manche su tre week end di confronti tutti ambientati nelle acque del Golfo del Tigullio. Prima manche nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 novembre, sabato 25 novembre e domenica 26 novembre, sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 (giornata di premiazione). Seconda manche nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio, sabato 3 e domenica 4 febbraio, sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 (giornata di premiazione). La data di chiusura delle iscrizioni per la prima manche è sabato 4 novembre, per la seconda manche è venerdì 19 gennaio 2024.

“Ci aspettiamo un Invernale ancora una volta caratterizzato da tanto equilibrio, visto il livellamento verso l’alto delle qualità dei partecipanti, e dalle emozioni di accesi confronti in acqua – sorride l’organizzatore Franco Noceti -. Il nostro staff è, come sempre, pronto a lavorare al meglio per cercare di soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti dando naturalmente priorità alla loro sicurezza: come nelle precedenti edizioni, attenzione anche alla socialità con momenti conviviali dove sicuramente proseguiranno i discorsi legati alle regate”.

La partenza della prima prova, per le regate che si svolgeranno la domenica, potrà essere effettuata a partire dalle ore 9, per quelle del sabato dalle ore 11. Le prime tre imbarcazioni classificate nella categoria ORC acquisiranno il diritto a partecipare alla Coppa dei Campioni della Primazona.

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte al Campionato, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.