Calcio, Genoa. Il Boselli “che non sapeva” appende gli scarpini: nella storia il goal alla Samp

Forse quel cognome era un segno che sarebbe diventato celebre in Liguria, come il Boselli politico, di nome Paolo e presidente del consiglio savonese di inizio ‘900. Mauro Boselli, argentino, di professione attaccante, è infatti un Carneade mancato. Di quelli che, per puro caso e non per talento, entrano nella storia.

Stagione 2010/2011, dopo la sbornia post qualificazione in Champions League con Luigi Del Neri, la Sampdoria naviga in acque torbide col rischio di retrocedere in Serie B. Il derby dell’8 maggio 2011 scivola verso l’1 a 1 e si rumoreggia parecchio in tribuna per quello che sembra, lato rossoblù, un favore ai malconci cugini. Ballardini manda in campo nel finale Boselli, attaccante che fino a quel momento aveva messo piede in campo per appena 6 spezzoni di gara, senza lasciare il segno. Poi, all’improvviso, si gira e calcia verso la porta trovando il goal che vale il 2 a 1 finale e, automaticamente, scrivendo il suo nome nella storia del derby della Lanterna.

Eroe suo malgrado, un goal che cancella un probabile oblio e lo erge a eroe genoano. “Boselli non lo sapeva” diventa un mantra. La potenza di un momento. In queste ore ha annunciato l’addio al calcio mentre la scorsa primavera ha fatto parlare nuovamente di sé per un goal spettacolare che ha consentito al suo Estudiantes di battere il Boca Juniors. C’è chi impiega un vita per lasciare un segno e chi per caso lo lascia senza forse neanche accorgersene. E forse qualcuno leggendo via “Paolo Boselli” potrebbe magari pensare (o ironizzare) “ma non si chiamava Mauro?”.