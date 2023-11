Cade dal monopattino sulla pista ciclabile, 55enne genovese morto dopo tre giorni di agonia

Genova. È morto oggi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era ricoverato in condizioni disperate, il 55enne Silvano Pollicino. Originario di Genova, ma residente a Santo Stefano al Mare nell’Imperiese, era rimasto gravemente ferito nella serata di giovedì dopo essere caduto dal monopattino elettrico sulla pista ciclabile all’altezza della vecchia stazione del paese, mentre procedeva in direzione Sanremo.

La notizia è riportata da Riviera24. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo sarebbe caduto in prossimità di una crepa nel manto della ciclabile, picchiando violentemente la testa. Sono in corso ulteriori indagini per determinare la dinamica del tragico incidente. Al momento non sembra che ci fossero terzi coinvolti e si cercano testimonianze.

Questo pomeriggio, appresa la notizia, i famigliari e gli amici hanno voluto portare sul luogo dell’incidente una corona di fiori.

Pollicino, apparso da subito in condizioni critiche, era stato trasferito con l’elicottero all’ospedale di Pietra Ligure. Dopo tre giorni di agonia la sua salute è ulteriormente peggiorata fino al decesso avvenuto in giornata.