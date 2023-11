Genova. Un uomo di circa 40 anni a Pra’ è caduto, per cause ancora da chiarire, e da un’altezza di circa di tre metri questa mattina in via Sorgenti Sulfuree attorno alle 11:45.

Secondo le prime informazioni fornite dal 118 la caduta sarebbe avvenuta da un muretto.

L’uomo, cosciente, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.