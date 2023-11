C-City, venerdì al via le iniziative dedicata all’economia circolare al ex-mercato di via Bologna

Genova. Venerdì 24 novembre alle ore 15, presso il Centro di riuso e riparo Surpluse (ex mercato) di via Bologna 110A, saranno presentate le iniziative per lo sviluppo e l’implementazione di progetti di economia circolare e sostenibilità ambientale attive a Genova. L’appuntamento è organizzato nell’ambito di C-City Genova Città Circolare, progetto del Comune di Genova e realizzato da Job Centre Srl.

L’evento è aperto a tutti i cittadini e le organizzazioni del territorio interessate ad attivarsi per la cura di spazi pubblici e la loro gestione. Verranno promosse attività ideate per cittadini singoli o comitati informali affiancati da associazioni, scuole e naturalmente dall’amministrazione comunale e dalle sue aziende.

Particolarmente soddisfatto dell’evoluzione del progetto è l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora: «L’appuntamento di venerdì prossimo con C-City Genova Città Circolare lo abbiamo fortemente voluto perché crediamo nell’importanza del dialogo e della collaborazione tra le istituzioni e i cittadini: invitiamo tutti ad approfondire uno strumento ancora troppo poco conosciuto come i patti di collaborazione. Iniziative culturali, educative, sportive, la rimessa in sesto di una strada o di un parco: ogni idea che abbia come obiettivo quello di migliorare la qualità di vita della comunità merita di essere ascoltata e di essere portata avanti con l’impegno di tutti. Il progetto C-City Genova Città Circolare, realizzato da Amiu in collaborazione con il Comune di Genova, è una delle azioni prioritarie della strategia Action Plan Genova 2050 per una città carbon free e zero waste e si basa su una strategia multi-livello di economia circolare che promuove valori chiave quali riutilizzo, riciclo, sostenibilità e upcycling, alla base di quel cambiamento dei processi produttivi e dei comportamenti quotidiani dei cittadini che è indispensabile per affrontare e vincere le grandi sfide ambientali del presente e del futuro».

L’obiettivo del Comune di Genova è trasformare il capoluogo ligure in una città all’avanguardia in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale e sociale attraverso l’innovazione tecnologica, processi di condivisione e diffusione di buone pratiche e la messa a disposizione di strumenti accessibili e funzionali allo sviluppo e rafforzamento di collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione locale. Ad oggi, i Patti di collaborazione territoriale sottoscritti tra i cittadini attivi ed il Comune di Genova sono diverse centinaia in vari ambiti di intervento.

Durante l’incontro le realtà che stanno stipulando, o hanno già stipulato un patto di collaborazione in ambito di economia circolare e sostenibilità, racconteranno la propria esperienza attraverso testimonianze e proiezioni video. Fra i protagonisti vi sono il Comitato dei genitori dell’istituto comprensivo di Quarto promotori del patto per la rigenerazione del Giardini Fabrizi e gli insegnanti della scuola primaria Villa Sanguineti dell’IC Teglia per le idee progettuali della serra e dell’orto del quartiere.