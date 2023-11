Burrasca di vento e alberi caduti: temporaneamente chiusa la statale 45 in Val Trebbia a Torriglia

Genova. A causa della caduta di alberi e rami in carreggiata per le forti raffiche di vento, la statale 45 “di Val Trebbia” è provvisoriamente chiusa al traffico a Torriglia (GE). Le squadre Anas sono al lavoro lungo il tratto per la rimozione del materiale e per riaprire al transito la statale in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Ma i disagi non si fermano qui. Ecco la situazione generale aggiornata della Viabilità della Città Metropolitana di Genova alle ore 14 del 2/11/2023