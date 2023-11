Burlando e Bucci, “rotta di collisione” all’assemblea pubblica sulla linea del Campasso

Genova. Proprio quando il ritmo dell’assemblea pubblica sul progetto di rigenerazione per il Campasso e Certosa stava calando, complice anche una temperatura tropicale all’interno dell’affollatissima sala convegni della Casa di quartiere, l’attenzione del pubblico è stata richiamata da un raro fenomeno. Due personaggi pubblici come il sindaco di Genova Marco Bucci e l’ex ministro dei Trasporti Claudio Burlando, spesso l’uno nei pensieri dell’altro, sono entrati in rotta di collisione.

Burlando, arrivato nella sala e seduto in quarta fila vicino al vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna, si è alzato ed è intervenuto per sottolineare alcuni aspetti, a suo parere molto critici, legati sia al progetto presentato oggi alla cittadinanza sia al piano di potenziamento del nodo ferroviario.

Tra le questioni la pianificazione di nuove linee per il trasporto merci sulla pianta di un porto “progettato alla fine degli anni Trenta del secolo scorso”, un progetto che quindi rischia di essere obsoleto ancora prima di prendere forma. E poi quella delle merci pericolose.

Perché se è vero che sarà firmata un’intesa tra Comune e Rfi per l’esclusione a priori delle merci pericolose dal tratto di ferrovia che passerà in mezzo alle case di Certosa e Sampierdarena, utilizzando per esse solo la linea cosiddetta sommergibile, l’ex ministro ed esponente Pd, interpellando Vincenzo Macello di Rfi e il commissario dell’Autorità portuale Paolo Piacenza, ha osservato: “Le merci pericolose in uscita dal porto di Genova sono tantissime, e se vi rendete conto che non basta la linea sommergibile come fate? – ha detto rivolgendosi a Vincenzo Macello (Rfi) – Le fate trasportare ai camion o passare attraverso Certosa?”.

A quel punto una schermaglia con il sindaco di Genova, che ha ironizzato sulla grande e nota passione di Burlando: “Hai mangiato troppi funghi?”. Ma l’esponente Pd non l’ha presa con ironia, anzi: “Non ti permettere”, ha detto al sindaco.

Il botta e risposta, dai toni piuttosto surreali, è durato qualche secondo, tra gli applausi e/o i fischi delle due diverse tifoserie. Sindaco ed ex sindaco (lo è stato per sei mesi tra il 1992 e il 1993) si sono poi rivelati di “seguirsi a distanza”, attraverso un’attività di spionaggio, si fa per dire, con “infiltrati” nella chat Vasta (il gruppo whatsapp fondato da Burlando) e ad alcune riunioni del primo cittadino.