Boaventura rimonta il Fenice Venezia Mestre: tre punti pesanti per CDM Futsal

Campo Ligure. Turno infrasettimanale per la Serie A2 Elite che vede la CDM Futsal protagonista sul campo non semplice della Fenice Venezia Mestre. I liguri arrivano dall’ampia vittoria contro il fanalino di coda Pistoia ma i lagunari fra le mura amiche sono decisamente temibili. Per informazioni, chiedere al Modena Cavezzo, sconfitto a Mestre per 8-4 alla terza di campionato. Mister De Jesus al fischio d’inizio si affida a Siqueira, Ramon, Ortisi, Foti e Saponara. Risponde la Fenice con Yaghoubian, Persec, Difonzo, Caregnato e Baloira.

La prima grande occasione da rete per la formazione ospite arriva a 10.15: Ramon vede e serve Ortisi, ben smarcato sulla destra. Il capitano prende la mira e cerca il palo lungo ma la palla sibila a pochi centimetri dal montante e si spegne sul fondo. Un minuto dopo ad andare vicinissimo al goal è il portiere della CDM Pedro Siqueira. Rinvio dalla propria area di rigore che per poco non inganna il collega Yaghoubian, la palla danza a pochi centimetri dalla riga di porta ma alla fine l’estremo difensore lagunare riesce a rimediare.

Al 14’ la CDM ha un’altra occasione, stavolta in contropiede, con Ramon che apre a destra per Ortisi, che a sua volta taglia il campo per servire l’accorrente Foti ma Yaghoubian fa buona guardia e sbarra la strada al numero 3. Nei minuti, seguenti, complice anche il raggiungimento del quinto fallo, l’azione dei ragazzi di De Jesus sembra perdere un po’ di efficacia, con la Fenice che inizia a pressare decisamente alto, costringendo qualche volta il quintetto ligure ad allontanare il pallone per evitare guai. La formazione ospite al 18.30 torna a farsi vedere in avanti con una punizione di Foti, respinta però da Yaghoubian. Sull’azione successiva, però, arriva il vantaggio dei padroni di casa con Persec, che capitalizza l’assist di Moscoso e fa 1-0. L’azione però prende il via da un intervento sospetto a centrocampo ai danni di Boaventura, non sanzionato dagli arbitri che, come spesso accade, quando una squadra raggiunge il quinto fallo, sembrano inspiegabilmente smarrire il fischietto.

La ripresa parte col botto per la CDM Futsal: prima arriva l’espulsione dopo 4,53 di Baloira e poi, al primo vero assalto in superiorità numerica, arriva il pareggio a firma Boaventura. Nemmeno il tempo di tornare a centrocampo che la CDM mette la freccia e piazza il sorpasso, sempre con Marco Boaventura. Quarta rete in 3 partite per lui, dopo il rientro dall’infortunio. A 10,50 la Fenice perde anche Ceccon, che si vede sventolare il secondo giallo del pomeriggio e viene espulso. Stavolta però i due minuti di superiorità numerica non vengono sfruttati a dovere dalla CDM. Alla fine, però, a decidere il match è proprio quel minuto d’oro della formazione di mister De Jesus. Si arriva alla sirena inchiodati sul 2-1 che permette alla CDM di portare a casa la seconda vittoria di fila della stagione e altri tre punti fondamentali per continuare a scalare la classifica, dopo quelli conquistati contro Pistoia. Ora c’è da tornare in fretta a Campo Ligure per preparare al meglio la supersfida contro lo Sporting Altamarca, gara che sarà trasmessa in diretta su Futsal.tv, venerdì alle 20,30.

TABELLINO

FENICE VM: Yaghoubian, Moscoso, Ceccon, Persec, Difonzo, Stefanon, Zanotto, Caregnato, Baloira, Bui, Bellu, Origgi. All. Landi.

CDM FUTSAL: Foti, Ortisi, Gargantini, Ramon, Fabinho, Lombardo, Avellano, Magurno, Rossini, Saponara, Boaventura, Siqueira. All. De Jesus.

ARBITRI: Bomboletti di Città di Castello e Carnazza di Taranto – CRONO: Bontorin di Bassano del Grappa.

RETI: 18,50 Persec, 25,30 e 25,50 Boaventura.

NOTE: Espulsi 24,53 Baloira e 30,50 Ceccon, entrambi per doppia ammonizione. Ammoniti 18,30 Persec, 32,14 Boaventura.