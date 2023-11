Boa di Capo Mele fuori uso durante la ‘mareggiata storica’, Arpal: “Danni ai sensori, verrà riparata”

Genova. Tornerà presto in funzione la boa ondametrica di Capo Mele, che il 29 ottobre scorso era stata danneggiata da una mareggiata e aveva quindi perso il segnale.

Approfittando del mare tornato calmo dopo i giorni caratterizzati dalla mareggiata che ha flagellato le coste liguri tra il 3 e il 5 novembre, i tecnici di Arpal hanno effettuato un sopralluogo nel punto di ormeggio, constatando i danni che ha subito sia la struttura esterna sia i sensori. Nei prossimi giorni dunque la boa verrà portata a terra per verificare eventuali altri danni e per rimetterla in funzione, con i lavori di manutenzione già in via di definizione.

La strumentazione non ha quindi registrato alcun dato relativo alla “mareggiata storica” dello scorso 3 novembre, che ha provocato danni tra i 20 e i 30 milioni di euro, comprensivi di interventi strutturali e risarcimenti ai privati non solo per la mareggiata, ma per l’intera ondata di maltempo che ha causato anche allagamenti e frane, soprattutto nell’entroterra. La boa di Capo Mele aveva invece raccolto dati utili relativi all’altra “mareggiata storica”, quella del 29 e 30 ottobre 2018.