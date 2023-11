Blitz della Finanza al Comune di Genova, nuova inchiesta sulle gare per il porticciolo di Nervi e la Fortezza

Genova. A distanza di poche settimane dall’ultima “visita”, in quel caso per l’inchiesta sulla fusione tra Amt e Atp, la guardia di finanza ha fatto un nuovo blitz a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. Gli uffici interessati sono stati quelli della direzione Lavori pubblici.

La nuova inchiesta, nata nel 2022, riguarda la procedura di aggiudicazione di due gare, una legata ai lavoro per il porticciolo di Nervi, l’altra per il restauro di Villa Grimaldi, nota anche come palazzo della Fortezza, a Sampierdarena.

Il reato ipotizzato, al momento contro ignoti, è quello di abuso d’ufficio. Il valore delle gare è di 1,9 milioni di euro (Nervi) e di 2,6 milioni (Fortezza). La finanza ha acquisito alcuni documenti relativi alle gare. Si tratta in entrambi i casi di lavori finanziati con i fondi del cosiddetto “Bando Periferie” e del “Patto per Genova” del 2016.

I lavori per la ristrutturazione della Fortezza, edificio dove presto dovrebbe trovare spazio anche il centro sociale Zapata, si sono conclusi quest’anno dopo non pochi ritardi dovuti anche al periodo Covid e a diversi varianti in corso d’opera. La società vincitrice del bando, ed esecutrice dei lavori, era risultata la Tecnoedile.

Per quanto riguarda il restyling del porticciolo di Nervi, la progettazione esecutiva e realizzazione era stata affidata tramite gara al consorzio stabile Tre Colli/Icam. Si tratta dell’intervento, oggetto anche di numerose polemiche, che ha completamente ridisegnato – oltre che rafforzato – l’area sul mare del quartiere del levante.

L’inchiesta è coordinata dal pm Walter Cotugno, alla guida del pool di magistrati che si occupano dei reati contro la pubblica amministrazione. La perquisizione di stamani, discreta ma notata da più di un dipendente, è stato messo in atto dal nucleo polizia economica finanziaria delle fiamme gialle sotto il comando di Andrea Fiducia. Presto i finanzieri condurranno alcune audizioni tra i funzionari amministrativi che si sono occupati delle varie pratiche.