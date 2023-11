Blanca fa ancora discutere, Carissimo (M5s) “Allusiva denigrazione del quartiere di Begato, inaccettabile”

Genova. “La seconda stagione di Blanca non cade solo sulla focaccia: al minuto 50.34 della quarta puntata, abbiamo assistito a un’allusiva denigrazione del quartiere Begato. Come cittadino e consigliere municipale, ho assistito spesso a questo tipo di “fotografia” e trovo che la cosa sia ingiusta e di cattivo gusto. Ci rendiamo tutti conto delle difficoltà di questa parte di territorio, molte delle quali spesso legate a cattive scelte politiche passate e presenti, ma far passare un messaggio fuorviante in una rete nazionale non fa altro che gettare fango sulla zona e sui cittadini che la abitano“.

A dirlo il consigliere municipale del M5S Valpolcevera Mirko Carissimo, che in una nota stampa sottolinea il passaggio della serie Tv ambientata a Genova e che in questi mesi ha fatto molto discutere. Nel passaggio i due protagonisti, Blanca e Nanni ironizzano su un nuovo lavoro trovato da lui a Begato: “Bello”, dice Blanca con aria sarcastica, mentre Nanni risponde rassegnato “Sono un pregiudicato, non posso mica lavorare in un ristorante stellato“

“Begato e invece un quartiere dignitoso dove abitano famiglie con bambini piccoli, giovani coppie e tanti anziani, che tutti insieme giornalmente portano avanti lotte e attività per rendere la zona più bella e vivibile. Come consigliere del Municipio V con delega proprio ai quartieri collinari, ma ancor più come padre e residente, sono fortemente rammaricato per la scena a cui abbiamo assistito nella serie”.

“Oltre a ritenere opportune le scuse pubbliche da parte della produzione Rai, invito la “Genova Liguria Film Commission” a meglio vigilare – ove possibile – sul messaggio che viene poi trasmesso nelle case degli italiani: il marketing territoriale e la visibilità che si vuole dare al territorio regionale non possono prescindere dal rispetto che si deve agli abitanti di quello stesso territorio“, conclude Carissimo.