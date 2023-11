Blanca 2, grande attesa questa sera per la puntata finale della seconda stagione

Genova. Fiato sospeso, azione e colpi di scena fino all’ultima inquadratura. Saranno questi gli ingredienti dell’ultima puntata di Blanca 2, la serie tv ambientata tra Genova e Camogli, che va in onda stasera alle 21.30 su Rai1.

L’episodio si intitola ‘La Bomba’ e Maria Chiara Giannetta dovrà affrontare una volta per tutte il misterioso attentatore che odia la polizia e che ha fatto da filo conduttore di tutta la serie, soprattutto dopo i drammatici eventi che hanno chiuso la puntata della settimana scorsa.

Blanca vuole assicurarlo alla giustizia e sarà disposta a mettere in gioco tutto per arrestarlo. La protagonista in una corsa contro il tempo dovrà affrontare i suoi limiti e scegliere chi vuole essere davvero, prendendo decisioni che potrebbero cambiare la sua vita e quella di chi le sta accanto.

Anche la seconda serie Blanca, come è stato per la prima, sta avendo un ottimo successo di pubblico. La quinta puntata, andata in onda giovedì scorso ha appassionato 4.002.000 spettatori pari al 22.6% di share, battendo tutti i concorrenti.

Come dicevamo la sesta e ultima puntata di Blanca 2 andrà in onda questa sera, giovedì 9 novembre, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1 e sarà visibile contemporaneamente e on demand anche sulla piattaforma RaiPlay.