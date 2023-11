Beni confiscati alla mafia, Pd: “Da oltre un anno il Comune non convoca l’osservatorio”

Genova. “È trascorso più di un anno dall’ultima convocazione dello “Osservatorio del Comune di Genova sul riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata”: accadeva a ottobre 2022 eppure la criminalità organizzata non è scomparsa da Genova e l’azione della rete associativa che quotidianamente lotta alla mafia, centimetro dopo centimetro, non ha mai smesso di essere attiva”. Lo scrive in una nota il Pd genovese.

“La mancata convocazione dell’Osservatorio desta forte preoccupazione poiché il presupposto per un efficace contrasto alla criminalità organizzata è che il tema sia abbracciato innanzitutto dalla comunità, dalle persone che vivono nei quartieri dove essa semina le proprie velenose radici e ramifica” dichiara Martina Caputo, Responsabile Legalità e Cittadinanza Attiva del PD Genova.

Affinché ciò accada è compito delle istituzioni locali, Comune e Municipi, garantire momenti e luoghi di ascolto e dialogo, di costante coinvolgimento e condivisione di valutazioni e scelte, rendendo quindi tutti i soggetti sani e attivi partecipi di un percorso comunitario che realizzi un vero patto sociale antimafioso.

“L’Osservatorio ha già mostrato di avere non solo questa potenzialità, ma di saperla compiutamente realizzare. Per questo motivo c’è rabbia, perché non convocarlo, non farlo riunire, non metterlo in condizione di operare vuol dire azzoppare la lotta alla criminalità organizzata in città” afferma Edoardo Marangoni, Responsabile Iniziativa Politica e Partecipazione del PD Genova.

E se l’Osservatorio è già riuscito a lavorare con profitto è anche perché il personale degli Uffici del Comune di Genova ha svolto un lavoro encomiabile, conseguenza diretta anche della scelta di provvedere alla formazione professionale specifica: è prova di tutto ciò il fatto che Genova sia esempio per tanti Comuni ed Enti Locali in tutta Italia.

“Siamo a conoscenza del fatto che per avvicendamento nei ruoli al momento gli incarichi sono vacanti” – affermano Martina Caputo ed Edoardo Marangoni – “è quindi necessario procedere quanto prima alla nomina dei funzionari che dovranno essere preposti alla gestione e alla vigilanza sui beni confiscati alla criminalità organizzata in capo al Comune di Genova”.

“Ben tre Assessorati comunali vedono ricadere la lotta alla criminalità organizzata e la gestione dei beni confiscati nelle proprie deleghe: l’Assessorato al Centro Storico, quello alla Sicurezza e quello al Patrimonio. Ci si aspetterebbe perciò un coinvolgimento maggiore, sia sul piano dell’azione che su quello del reperimento del personale e della loro formazione” prosegue Marangoni.

I risultati già raggiunti sono molti, visibili e lodevoli. Tanti locali, prima sede di attività criminali, sono ora riutilizzati a fini sociali e comunitari, per esempio quello di più recente inaugurazione è B.O.O.M. la bici officina della Maddalena in vico della Rosa.

Rimangono però molti i beni che, seppure confiscati, ancora non hanno trovato nuovo utilizzo. In Liguria sono 476 i beni immobili confiscati di cui 246 nella provincia di Genova. Di questi solo 71 sono quelli già acquisiti dal Patrimonio del Comune e non tutti sono stati assegnati ai nuovi gestori per essere restituiti alla comunità.

La ricchezza dell’Osservatorio risiede nell’occasione, per il Comune, di avere una fotografia del territorio da chi lo vive – singoli, associazioni, attività commerciali, gruppi – quotidianamente, Questa è la sede formale della concertazione dell’azione comunitaria seppur con giusta differenza di ruoli tra cittadinanza e istituzioni, realizzando una forma di vigilanza e sicurezza partecipativa, solidale: è così che si tesse quella rete sociale che mette tutte e tutti “al sicuro”, per davvero.

“Chiediamo quindi una pronta convocazione dello ‘Osservatorio del Comune di Genova sul riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata’. Non bastano un mero rinvio o blande rassicurazioni” – affermano con fermezza Caputo e Marangoni – “ricordiamo che, secondo il Regolamento Comunale che lo istituisce, l’Osservatorio va convocato ogni 6 mesi”.

Inoltre non è mai stato costituito, né quindi convocato in Prefettura, il Nucleo di Supporto all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), previsto dalla circolare del 2011 dell’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni in attuazione della legge n. 50/2010 istitutiva della ANBSC stessa.

“Prima di organizzare ‘pattuglioni’ o continuare a chiedere al Ministero nuovo personale per le Forze dell’Ordine, sarebbe il caso che il Comune di Genova, il Sindaco Marco Bucci e i tre Assessori competenti provvedano a rispettare il Regolamento Comunale e le leggi della Repubblica” concludono Martina Caputo ed Edoardo Marangoni.