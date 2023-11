BBBell, al via la nuova campagna pubblicitaria dedicata agli utenti privati denominata “CasaPiù”

È on air da qualche giorno la nuova campagna pubblicitaria di BBBell – azienda piemontese, specializzata nei servizi a banda ultra-larga e nelle telecomunicazioni wireless leader nel Nord Ovest – che si rivolge per la prima volta con un’offerta di connettività integrata ad un target di utenza residenziale.

Con questa iniziativa, infatti, BBBell sottolinea il suo progressivo cambio di passo e strategia dalla connettività a banda ultra larga, sia wireless che fibra, verso i servizi digitali a tutto tondo consentendo alla propria utenza e ai possibili nuovi clienti di scegliere tra un bouquet ampio e diversificato di soluzioni.

La campagna “CasaPiù” valorizza la prima offerta integrata BBBell, in grado di fornire, con un solo abbonamento, una linea internet estremamente performante a scelta tra diversi tagli di banda FWA o Fibra e un servizio di sicurezza degli spazi domestici con funzione di antifurto e antintrusione, videosorveglianza interna ed esterna, domotica, per il controllo di impianti come cancelli, garage, luci, fotovoltaico dotati di relè, Servizio SOS per la richiesta di soccorso e Telegestione e Controllo dell’impianto da remoto per guasti e anomalie.

Il costo dell’abbonamento, vantaggioso grazie all’assenza di investimento per l’acquisto iniziale del sistema di antifurto e antintrusione, comprende inoltre assistenza da remoto, garanzia in caso di riparazione e sostituzione degli apparati e installazione con tecnici specializzati.

Curata e firmata da Barabino & Partners, che gestisce la comunicazione integrata dell’azienda da oltre dieci anni, la campagna è stata realizzata con un concept grafico che evoca un’immagine di casa digitalizzata con uno sguardo attento alla sicurezza e al controllo dei propri spazi a 360° gradi, espresso dallo slogan “La tua casa merita di più. Più connessa e più sicura” richiamando ad un target di utenti sensibili alle soluzioni tecnologiche di nuova generazione e alla qualità dei servizi erogati.

Nel dettaglio, BBBell ha previsto importanti investimenti online e offline con una ricca programmazione di banner online su testate locali e nazionali, Programmatic e Ads Search su Google, spot su radio locali, sulla piattaforma musicale Spotify e sui principali canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn) e sarà on air fino a dicembre con una ripresa a fine gennaio 2024.

Inoltre, la campagna adv BBBell sarà visibile anche sulle linee dei trasporti pubblici nelle aree di Genova, Savona e Imperia per una comunicazione ancor più capillare e visibile sul territorio ligure.