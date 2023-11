Basket, Valpetronio cede il passo a Next Step Rapallo

Casarza Ligure. Sconfitta esterna per Valpetronio Basket nella Conference Levante di Divisione Regionale 1 contro Next Step Rapallo. Buona prova corale dei ragazzi di coach Callea che, a dispetto del risultato, sono rimasti in partita fino alla fine del terzo quarto.

Avvio-sprint da parte dei rapallesi nel primo quarto, con Valpetronio che cerca di tenere testa alla fisicità degli avversari. Se nel primo tempo Next Step fa registrare il suo +19, al rientro dagli spogliatoi la Valle non si scompone, mettendo a referto un parziale che porterà i casarzesi a circa dieci punti di distanza. Nell’ultimo quarto, infine, l’allungo di Rapallo che permette loro di conquistare i due punti.

“Nonostante il risultato parli chiaro, è stata una partita combattuta – commento di Fabio Callea, coach della Valle – Loro sono una squadra con capacità e qualità fisiche superiori a tutte quante e penso che questo abbia fatto la differenza in questa partita. Credo che il nostro approccio sia stato molto buono, la nostra voglia di lottare forse ha stimolato la squadra avversaria. Forse sono più i meriti loro dei demeriti nostri. Sicuramente abbiamo fatto errori come concentrazione e dobbiamo aggiustare qualcosa, ma è stato buono l’atteggiamento. Ho visto una squadra che non ha abbassato la testa ma ha continuato a giocare. Questo, come si è visto nel terzo quarto, ha portato a una reazione con cui siamo tornati a una decina di punti da loro. Chiaro che però loro erano su un altro livello. Mi piacerebbe continuare a vedere la mia squadra che gioca in questo modo, che si applica in difesa cercando di limitare gli errori, che lotta, che in attacco si passa la palla e cerca diverse soluzioni. Possiamo adesso guardare avanti e cercare di chiudere il girone d’andata con un’altra buona prestazione, e quindi in crescendo”.

TABELLINO

NEXT STEP RAPALLO vs VALPETRONIO BASKET 103-71 (30-19; 20-12; 26-24; 27-16)

NEXT STEP RAPALLO: Keita 31, Zavhorodnii 25, Dagnon 15, Major Martins 10, Odiphiri 7, Zhytenov 5, Sanogo 4, Miaschi 3, Doucoure 3, Sachek, Oniani, PanchenkO. Coach: Villani.

VALPETRONIO BASKET: Beltrami 14, Calzolari 14, Bottaro 11, Marjanovic 10, Diakite 9, Gamaleri 7, Gachon 4, Serio 2, Tasso J., Tasso N., Davini G. ne. Coach: Callea.