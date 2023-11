Basket, si sblocca il Valpetronio: con Lavagna arriva il primo successo

Casarza Ligure. Si sblocca Valpetronio Basket nella Conference Levante di Divisione Regionale 1. Successo importante per i ragazzi di Coach Callea nello scontro diretto contro Blue Sea Lavagna e primi due punti conquistati al PalaCanepa di Sestri Levante.

Entrambe le squadre erano ferme a zero punti nella Conference, con una posta in palio importante a Sestri Levante. Primo tempo equilibrato, con la Valle che chiude sul +4 all’intervallo lungo. Al rientro sul parquet regna ancora l’equilibrio, con i gialloblù che tentano l’allungo, chiudendo il terzo quarto sul +7. Nell’ultima frazione i casarzesi non si scompongono e fanno registrare l’allungo decisivo, che regala così i primi due punti in campionato.

“Abbiamo portato a casa una partita che era un derby ma valeva molto di più in termini di classifica, in quanto eravamo due squadre ultime e a zero vittorie – commenta il coach della Valle Fabio Callea -. Era importante vincere in qualsiasi modo e, a mio parere, non abbiamo fatto una bella prestazione. Si possono salvare solo pochi minuti, però in questo momento ci teniamo i due punti e guardiamo avanti perché abbiamo altre partite da affrontare e cercare di vincere”.

TABELLINO

VALPETRONIO BASKET vs BLUE SEA LAVAGNA 62-49 (12-9; 15-14; 15-12; 20-14)

VALPETRONIO BASKET: Beltrami 19, Bottaro 9, Calzolari 15, Tasso J. 4, Gamaleri 3, Diakite 12, Marjanovic, Tasso N., Davini, Serio ne, Gachon ne, Taddei ne. Coach: Callea.

BLUE SEA LAVAGNA: Piazze 12, Doccini 7, Mazzotti 7, Leveratto 5, Falco 5, Bassan 4, Papini 3, Vargas 2, Bartolucci 2, Grandeaux 2, Brignole, Padroni. Coach: Soncini.