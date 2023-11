Basket, settebello di vittorie per il Cus Genova che festeggia il primo posto in solitaria

Genova. Continua la marcia del CUS Genova Basket, giunto alla settima vittoria nelle prime sette gare di Serie C Unica. Ragazzi di Coach Pansolin capaci di espugnare il PalaCadorna contro lo Sporting Club Borgomanero, seppur con il brivido.

Avanti di 27 punti a fine terzo quarto, gli Universitari hanno subito la rimonta piemontese, riuscendo però a strappare comunque i due punti esterni.

Primo posto in solitaria per i biancorossi, prima volta per una ligure in un campionato interregionale dai tempi dell’Effe 2000.

TABELLINO

SC BORGOMANERO vs CUS GENOVA BASKET 65-68 (10-12; 20-35; 37-57)

SC BORGOMANERO: Giustina, Berti 4, Rupil 17, Baiardi 13, Andretta 5, Digitali 2, Comin, Tadini 2, Osagie 4, Jasarevic 15, Bertero 3. Coach: Novello

CUS GENOVA BASKET: Ricci 6, Vallefuoco 10, Esposito, Galluzzi 8, Dufour 10, Cassanello 3, Caversazio 5, Ferraro 11, Casucci 6, Sommariva 4, De Censi 5. Coach: Pansolin