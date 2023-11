Barman Day 2023, premiati i vincitori del secondo “Trofeo Franco Ardoino”

Genova. Si chiama “S.A.’s experience” il mocktail vincitore della seconda edizione del “Trofeo Ardoino”, il concorso per studenti degli istituti alberghieri e professionali che ha concluso il Barman Day 2023 organizzato al Palazzo della Borsa di Genova da Fiepet Confesercenti.

A prepararlo Sarah Sangermano, allieva dell’istituto Nino Bergese, miscelando al Crodino 4 cl di tisana Ricola Relax, 2 cl di shrub al gusto di banana, lime e passion fruit, 1 cl di sciroppo al bergamotto Fabbri, 2 cl di Falernum e mezza bustina di fermentato di Jalapeño verde; a guarnizione un cubetto di ghiaccio con sezione trasversale di Jalapeño, semi-bordatura al passion fruit e zucchero moscovado, e affumicatura finale con legno di ciliegio giamaicano. Il tutto servito in un bicchiere highball vintage Etna.

Sangermano ha preceduto la compagna di corso Giulia Lanzavecchia, seconda classificata con la sua “Cölasiön zeneize”, e Luca Barbieri dell’istituto Marco Polo, terzo con la preparazione “Romeo e Giulietta”.

Il Barman Day ha rappresentato anche l’occasione per la presentazione di Genova Gourmet Caffetteria, nuovo marchio collettivo geografico della Camera di Commercio, e per celebrare il mondo dei pubblici esercizi in ogni loro declinazione, con esibizioni di latte art, mikology, brewing coffee e flair acrobatico, degustazioni di birre artigianali e anche la presentazione di un ineduto gusto di gelato alla prescinsêua, ideato dall’Associazione Gelatieri Artigianali Genovesi in omaggio al prodotto caseario che è valso a Genova il titolo di Città del Formaggio 2023.