Balneari, la Cassazione annulla la sentenza del Consiglio di Stato: ecco cosa succede adesso

Genova. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo insieme al Sib (Sindacato italiano balneari) in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva bocciato la proroga delle concessioni imponendo di metterle all’asta entro il 31 dicembre 2023, come stabilito dalla direttiva europea Bolkestein.

Spetterà ora al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, tenendo conto anche delle nuove leggi che Parlamento e Governo hanno ratificato dopo la precedente sentenza.

“Si tratta di un passo in avanti per il riconoscimento dei diritti delle imprese balneari, anche della Liguria, che spesso sono a conduzione famigliare – commenta il consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto -. La Lega ha sempre sostenuto la necessità di coinvolgere i diretti interessati nelle decisioni che li riguardano, tanto da avere promosso un tavolo tecnico nazionale con i rappresentanti delle Regioni e dei balneari, al quale aveva peraltro partecipato anche il nostro senatore savonese Paolo Ripamonti. Il Consiglio di Stato non poteva pretendere di decidere senza ascoltare tutte le argomentazioni in causa e, soprattutto, ignorando le norme approvate dal Parlamento. Sono soddisfatto che la sentenza della Corte di Cassazione ci abbia dato ragione e sia stata fatta giustizia”.

“Mi auguro che, seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione, il prossimo pronunciamento del Consiglio di Stato tenga conto delle norme vigenti in Italia e di tutte le posizioni, in particolare quelle dei balneari, finalmente chiamate legittimamente a partecipare al dibattimento. Il settore balneare è fondamentale per la Liguria e per l’economia della nostra regione. La Lega continuerà la battaglia per i loro diritti perché da sempre afferma gli effetti distorsivi della direttiva Ue Bolkestein”, conclude Brunetto.

“È estremamente importante e significativo – aggiunge Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sib – che la Cassazione abbia anche menzionato che il Consiglio di Stato dovrà tener conto delle nuove leggi che il Parlamento e il Governo emanano esercitando i poteri normativi loro spettanti. La vicenda balneare con questa sentenza è ad una svolta importante: la sua soluzione riteniamo, come sempre, che spetti al Parlamento e non ai giudici. Con questa sentenza della Corte di Cassazione, nella sua massima e autorevole espressione, si stigmatizza l’abuso del Consiglio di Stato e si effettua un richiamo al rispetto delle prerogative del Parlamento. Siamo di fronte ad una vittoria del diritto contro gli abusi anche giudiziari. Ma è, soprattutto, una vittoria dei balneari – ha concluso il presidente del sindacato – ottenuta grazie alla nostra iniziativa anche in sede giudiziaria. Continua la battaglia a tutela dei diritti dei concessionari attualmente operanti”.

L’ennesimo colpo di scena della vicenda arriva a pochi giorni dalla lettera recapitata dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione all’Italia per il mancato rispetto della Bolkestein, lettera in cui si contesta anche l’esito del tavolo tecnico Governo-balneari secondo cui il 67% del litorale del nostro Paese sarebbe libero da concessioni balneari e pertanto non configurabile come “risorsa scarsa” ai sensi della direttiva.

“La sentenza della Corte di Cassazione va nella direzione che auspicavamo. Ritengo ora più che mai improcrastinabile un provvedimento del governo per arrivare ad un ordinamento omogeneo delle concessioni demaniali marittime che faccia chiarezza una volta per tutte sul futuro di questo settore. Da parte delle Regioni c’è massima collaborazione, aspettiamo di essere convocati al più presto per poter dare il nostro concreto e fattivo contributo” è il commento l’assessore al Demanio della Regione Liguria Marco Scajola. “Questa sentenza è certamente positiva per il settore e chiarisce alcuni aspetti ma – prosegue Scajola – rende ancora più urgente un intervento governativo per comprendere quali siano i comportamenti che le imprese e i territori devono adottare in vista della scadenza del 31 dicembre prevista dalla direttiva europea Bolkestein. Ora nessuno può rimanere a guardare: il governo deve intervenire, con il supporto e la piena collaborazione delle Regioni”.