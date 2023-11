Balneari, +Europa Genova a Bucci: “Applichi la direttiva Bolkestein”

Genova. “La dilazione delle concessioni Balneari voluta da Scajola sarebbe il vero mostro di questo Halloween. Eppure l’apertura dei mercati serve all’Italia anche nel settore turistico”. Lo scrive +Europa Genova, che lancia un appello al sindaco Marco Bucci.

“Come +Europa crediamo non solo che vada rispettata la direttiva Bolkestein, ma che la concorrenza vada promossa con ancora maggior forza”, dicono dal partito.

“Agli operatori attuali non si chiede di farsi da parte ma di aggiudicarsi in una gara competitiva con altri operatori le concessioni che magari hanno da decenni o addirittura hanno ‘ereditato’. E di pagare il giusto allo Stato per ottenere servizi migliori per tutti i cittadini”, continua la nota.

“Per questo ci appelliamo al sindaco Bucci affinché applichi la direttiva, vista la sua sensibilità al tema dimostrata dalle nuove spiagge libere”, conclude +Europa Genova.