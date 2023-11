Bagarre in consiglio comunale con la protesta dei lavoratori Asef, “bara” in aula e Crucioli espulso

Genova. Ancora una seduta movimentata in consiglio comunale a Genova. In apertura di seduta, nello spazio destinato al pubblico, sono arrivati alcuni dipendenti di Asef, la partecipata comunale che si occupa di servizi funebri, che hanno mostrato striscioni e alzato la voce per chiedere migliori condizioni lavorative.

In solidarietà con la loro protesta, che la polizia locale ha tentato di interrompere, i consiglieri di opposizione Fabio Ceraudo (M5s) e Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) hanno introdotto in aula rossa, sotto allo scranno del sindaco e della giunta, la sagoma in compensato di una bara con la scritta “sicurezza e tutele”.

Un gesto che ha subito fatto scattare un’ammonizione da parte del presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba. Alla quale Crucioli ha risposto con un gesto sarcastico, stringendosi le braccia attorno al corpo come a dire “che paura”. Ed è qui che il responsabile dei lavori ha fatto scattare l’espulsione. Crucioli si è rifiutato di uscire dicendo di voler votare i documenti in aula.

La seduta è stata quindi sospesa per una ventina di minuti durante i quali si è cercato un modo per superare l’impasse. Alla fine Crucioli ha chiesto scusa per la provocazione nei confronti del presidente del consiglio, Cassibba ha accettato le scuse e i lavori sono ripresi.

La protesta dei lavoratori Asef, con modalità non concesse dal regolamento del consiglio comunale, era legata ad alcune rivendicazioni del sindacato Usb che, sempre per oggi, ha indetto uno sciopero (“L’adesione è stata inferiore al 10% e tutti i servizi sono stati garantiti“, dicono dall’azienda). Chiedono soprattutto un programma di ricollocazione per i lavoratori più anziani e che non sono più in grado di svolgere il pesante compito di portatori.

La bagarre di oggi arriva a una sola settimana di distanza dall’altrettanto movimentata protesta degli operatori socio-educativi che, martedì scorso, ha provocato di fatto la rimozione dal suo incarico dell’ormai funzionario responsabile del nucleo di palazzo civico della polizia locale, Riccardo Serafini, “spostato” al comando di Oregina. Secondo più di una voce la motivazione del ricollocamento sarebbe legata alla decisione dell’agente di non far uscire gli 80 Ose presenti tra il pubblico ma di gestire solo i due più “agitati”.

Oggi lavoro più semplice per chi ha preso il posto del funzionario. I dipendenti Asef tra il pubblico erano solo una dozzina e sono tornati al silenzio dopo un invito del presidente del consiglio. Dopo la seduta saranno ricevuti dai capigruppo, come previsto dal regolamento.