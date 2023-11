“Avvolti dallo stesso arcobaleno”, progetto di sensibilizzazione sulle cure palliative con AMaRLO e il Guscio dei Bimbi del Gaslini

Genova. “Avvolti dallo stesso arcobaleno” è il progetto nato dalla collaborazione tra l’Associazione Maruzza Regione Liguria (AMaRLO) e l’Hospice – Guscio dei Bimbi dell’Istituto G. Gaslini, con la collaborazione della Fondazione Italiana di Leniterapia (FILE), uniti nella creazione di un mantello a colori, formato da tante sezioni realizzate da tutti i partecipanti all’iniziativa, che vogliano cimentarsi all’uncinetto o a maglia, atto a simboleggiare la protezione e il valore delle cure palliative.

In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo (sabato 25 maggio e domenica 26 maggio 2024), il mantello sarà srotolato lungo la scalinata lato mare antistante la Chiesa Parrocchiale di San Gerolamo dell’ospedale pediatrico G. Gaslini. Durante gli eventi gratuiti organizzati dall’Associazione Maruzza Regione Liguria (AMaRLO) sarà inoltre possibile donare i gomitoli per sostenere il progetto, presso i punti di raccolta. Il primo evento è previsto sabato 11 novembre 2023, presso Piazza Martinez a Genova.

“L’iniziativa è stata ideata da Sara M., nostra paziente e socia di AMaRLO e il Gaslini si è affiancato volentieri grazie alla direzione sanitaria” ha dichiarato il responsabile dell’Hospice – Guscio dei Bimbi del Gaslini, dottor Luca Manfredini. “Da tempo c’è una maggiore attenzione al campo delle cure palliative specie in pediatria. La Regione Liguria e A.Li.Sa hanno recentemente approvato due delibere in tema, che hanno stabilito un effettivo potenziamento del settore e la creazione di una Rete Regionale per le Cure Palliative di cui l’ospedale Gaslini è centro di riferimento nel settore pediatrico. Il nostro Hospice è secondo in Italia ed è attivo dal 2018. Intendiamo potenziare la nostra struttura aumentando la nostra disponibilità di letti, creare un day hospice e un ambulatorio di terapia del dolore e cure palliative pediatriche”.

Info per la partecipazione al progetto “Avvolti dallo stesso arcobaleno”:

Il mantello si compone di lavorati con l’utilizzo dei propri gomitoli. Sarà anche possibile richiederli in omaggio. La realizzazione del mantello ha dei requisiti precisi: ogni sezione dovrà avere la forma di un quadrato colorato, misure di 40cm X 40cm di lana o di filato grosso. Consentito l’utilizzo di ogni colore all’interno della sezione, è però importantissimo che il bordo sia di colore verde a prescindere dalla sua tonalità.

Per richiedere i gomitoli omaggio occorre scrivere a: mantellodelguscio@gmail.com o contattare i recapiti telefonici 3475346091, 3791088014 o 3406854832. I gomitoli sono stati gentilmente forniti da alcune mercerie della città di Genova, anche grazie alla donazione di loro clienti. Le sezioni, una volta create, dovranno essere consegnate o spedite presso: Ospedale Gaslini Largo Gerolamo, Padiglione 5 – 2° Piano Guscio dei Bimbi – Genova 16147 entro il 1 maggio 2024.