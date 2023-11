Avvelenata e poi finita a bastonate, l’atroce morte della gatta Ezina: associazioni pronte a fare denuncia

Genova. Avvelenata e poi finita a bastonate. È morta così Ezina, anziana gatta dell’ormai ridottissima colonia felina – regolarmente censita dal Comune – di via Dino Col, a Sampierdarena.

A trovare la gatta, che secondo le stime aveva oltre trent’anni, ormai in fin di vita è stata la referente della colonia, la persona che ogni giorno si prende cura dei gatti somministrando le pappe e controllando che le casette siano in buone condizioni. Il 7 ottobre scorso la donna è arrivata proprio per portare il cibo, e ha trovato Ezina ormai moribonda, immersa in un pozza di sangue. Inutile purtroppo la corsa dal veterinario: la gatta ci è arrivata ormai morta. Ed è stata proprio la veterinaria a insospettirsi per le condizioni in cui è arrivata, chiedendo che venisse fatta l’autopsia.

Nei giorni scorsi l’associazione Amici Animali Abbandonati e l’associazione Amore Vero hanno ricevuto il referto dell’autopsia, effettuata dall’Istituto Zooprofilattico: sul corpo di Ezina sono state trovate lesioni “compatibili con traumatismo da corpo contundente a livello della teca cranica”, nel sangue tracce di rodenticidi anticoagulanti. Tradotto in parole povere: la gatta è stata avvelenata con veleno per topi e poi finita con una bastonata alla testa.

Un episodio atroce nella sua crudeltà, e anche molto inquietante. Le associazioni hanno già annunciato l’intenzione di presentare denuncia, così da avviare le indagini per risalire all’identità del responsabile, che potrebbe essere accusato di uccisione di animali e anche di getto di cose pericolose, visto che ha disseminato veleno in un’area condominiale mettendo a rischio non soltanto i gatti, ma anche l’incolumità di cani e persone, bambini compresi.

Ezina, come detto, faceva parte di una colonia che, pur sorgendo in terreno privato, era regolarmente censita dal Comune di Genova, e dunque tutelata per legge, nello specifico dalla legge 281 del 1991. Prelevare, o peggio ancora ferire o uccidere, un gatto di colonia è un reato penale. Le associazioni hanno fatto presente che dalla scorsa estate si sono verificati episodi di intolleranza verso i tre gatti superstiti della colonia – inizialmente erano 14 – ma tutto dovrà essere accertato dalle forze dell’ordine. Nel frattempo il dolore per la morte di Enzina, e il dispiacere per la sua fine, tengono banco nel quartiere