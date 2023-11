Atletica, record ligure per il cussino Tommaso Mondello nel lancio del martello

Genova. Grande risultato per Tommaso Mondello del Cus Genova nella giornata di sabato. A Villa Gentile è andato in scena il Memorial Andrea Bifulco, cussino in gioventù, scomparso dieci anni fa. Il lanciatore biancorosso ha scagliato il martello a 65.78, una misura che costituisce il nuovo record regionale tra i Cadetti nonché la decima misura di categoria di tutti i tempi in Italia. Il campione italiano Cadetti ha così completato la sua grande stagione. Eleonora Lintas ha invece vinto l’analoga gara, categoria Allieve, con la misura 50.51.

“Un’altra gara unica nel suo genere, mi ha ripagato del costante lavoro grazie al quale sono riuscito a raggiungere un grande obiettivo: il record ligure – commenta Mondello – Un ringraziamento particolare va ai miei allenatori Valter e Mattia Superina del CUS Genova, in grado di infondermi sicurezza e capaci di mostrarmi ciò che valgo in ogni occasione. Parlando dei lanci di gara sono contento di dire che ognuno costituisse un primato personale rispetto a quello stabilito agli Italiani. Il supporto ricevuto dai miei amici e mia mamma ha reso questa mia ultima competizione da Cadetto speciale, in particolare con la clap richiesta proprio sul miglior lancio di 65.78 m. Con questa misura mi sono aggiudicato non solo un record personale e ligure ma anche la decima prestazione all time italiana di categoria, che mi motivano a continuare di questo passo con impegno per l’anno nuovo”.

Nelle gare di corsa Pietro Calcagno si è classificato al secondo posto nel miglio con 4’40″55, superato solo in volata da Tommaso Arena. Andrea Ballarino, Allievo, ha chiuso la gara al quinto posto in 4’42″82. Nei 600 m, tra i Ragazzi, brillante secondo posto di Francesco Ricci in 1’40″10. Bene anche Andrea Perrotta, ottavo in 1’53″16, e Federico Contursi, decimo in 1’56″09. Nei 600, tra le Ragazze, sesta Chiara Evelli in 1’56″44 e settima Maria Derartu Ornano in 1’57″34.