Assi di forza, cantieri al via anche in Valbisagno. Campora: “Saranno due anni impegnativi”

Genova. Si estendono anche in Valbisagno i cantieri dei quattro assi di forza. La nuova fase è stata inaugurata oggi con l’avvio dei lavori di costruzione della sottostazione elettrica a Prato, in piazzale Brigata Volante Severino. La sottostazione fa parte dei lavori affidati al raggruppamento Icm-Leonardo-Colas Rail.

La Valbisagno, in particolare, sarà percorsa dall’asse servito con la tecnologia innovativa flash charging, con punti di ricarica alle fermate e ai capolinea in assenza di cavi aerei, che coprirà circa 15 chilometri dal capolinea di Prato all’altro capolinea di Kennedy-Fiera del Mare, sviluppandosi sulla sponda orografica destra del Bisagno lungo tutta la valle.

La nuova gara per la fornitura dei bus elettrici da 18 metri è ancora in corso. Amt aveva dovuto annullare il secondo lotto del bando da 123 milioni pubblicato lo scorso giugno perché “la base d’asta non era in linea con il mercato di riferimento”. Le risorse per l’acquisto dei 27 mezzi flash charging sono così passate da quasi 23 milioni a 37,2 milioni. La scadenza è fissata al 30 novembre. Ancora in fase di aggiudicazione, invece, la parte relativa ai filobus Imc (con ricarica durante la marcia connessa ai cavi), in tutto 112 vetture per oltre 100 milioni di euro.

Amt aveva pubblicato il bando lo scorso 30 giugno, suddividendolo in due lotti: il primo, da 100 milioni e 800mila euro, relativo a 112 filobus con tecnologia Imc (in grado cioè di ricaricare le batterie durante la marcia agganciata ai cavi, per poter risparmiare sull’infrastruttura aerea) e il secondo da 22 milioni e 950mila euro per i veicoli che si ricaricano solo alle fermate e al capolinea, tecnologicamente più avanzati e finora mai utilizzati in Italia. Tutti fondi Pnrr, vincolati quindi alla scadenza di metà 2026 per la fine di tutte le operazioni.

Mentre la progettazione esecutiva continua a procedere, i lavori stanno prendendo forma in parallelo nella città per rispettare le tempistiche del cronoprogramma di intervento di un progetto Pnrr che il Comune stima concluso a fine 2025.

“Dopo il via ai lavori delle sottostazioni elettriche in zona Sampierdarena e San Benigno, un altro importante step per la riconfigurazione del trasporto pubblico urbano lungo l’asse che doterà la Valbisagno di una nuova flotta di mezzi di trasporto elettrici, confortevoli e a impatto ambientale zero – dichiara l’assessore comunale alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora – Saranno due anni molto impegnativi dal punto di vista della cantierizzazione e messa a terra di un progetto, quello dei quattro assi, destinato a rivoluzionare il modo di muoversi a Genova, incentivando l’utilizzo del mezzo pubblico a scapito di quello privato. Saranno messi in servizio 145 mezzi elettrici nel quadro di un investimento complessivo di 470 milioni di euro, un intervento epocale per la nostra città”.

Al via ufficiale ai lavori era presente il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Maurizio Uremassi.